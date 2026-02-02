7 màn trình diễn ấn tượng tại Grammy 2026

Justin Bieber mặc quần đùi, đệm đàn hát "Yukon" và phần diễn "APT." của cặp nghệ sĩ Bruno Mars - Róse tạo điểm nhấn cho lễ trao giải Grammy 2026.

Grammy lần 68 diễn ra tối 1/2 giờ Los Angeles (tức sáng 2/2 giờ Hà Nội) là sân khấu để các nghệ sĩ làng nhạc tỏa sáng. Bên cạnh phần trao giải, sự kiện gây chú ý nhờ loạt tiết mục của gương mặt triển vọng Sabrina Carpenter, Rosé, bên cạnh tên tuổi gạo cội như Lauryn Hill, Pharrel Williams và Lady Gaga.

Justin Bieber

Justin Bieber cởi trần hát bài 'Yukon' tại Grammy 2026 Justin Bieber hát "Yukon" trên sân khấu Grammy 2026. Video: CBS

Màn trình diễn Yukon, ca khúc từ album Swag của Justin, được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất Grammy năm nay. Ca sĩ chỉ diện quần đùi và đi tất. Khác vẻ ngoài nổi loạn, anh thể hiện ca khúc R&B bằng lối hát nhẹ nhàng, đồng thời sử dụng thiết bị loop machine để thu lại các đoạn chơi guitar, từ đó dựng phần nhạc nền ngay trên sân khấu.

Theo giới chuyên môn, cách trình diễn thiên về kỹ thuật và cảm xúc cho thấy hình tượng trưởng thành của người từng được mệnh danh là "hoàng tử nhạc pop". Những phân đoạn máy quay hướng về phía vợ anh - Hailey Bieber - ở hàng ghế khán giả làm nổi bật sắc thái tự sự của bài hát.

Bruno Mars và Róse

Rosé và Bruno mở màn Grammy với 'APT' Bruno Mars và Róse mở màn lễ trao giải. Video: CBS

Bruno Mars và Rosé đảm nhận phần mở màn với tiết mục APT. - bản hit gây sốt toàn cầu hai năm qua. Trên sân khấu, Bruno Mars thể hiện phong thái điềm tĩnh, tập trung chơi guitar điện, nhường không gian biểu diễn cho Rosé. Thành viên nhóm Blackpink xuất hiện với phong cách pop-punk gồm áo tank top và cà vạt, di chuyển và tương tác liên tục với máy quay.

Lady Gaga

Lady Gaga biểu diễn 'Abracadabra' Tiết mục "Abracadabra" của Lady Gaga. Video: CBS

"Mẹ quái vật" Lady Gaga thổi hồn cho ca khúc Abracadabra với phong cách rock cùng phần biểu diễn sôi động. Ca sĩ diện trang phục giống chao đèn đan bằng sợi tre, vừa chơi DJ vừa hát trong làn khói, gợi nhớ tinh thần pop pha rock trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Giới chuyên môn nhận xét giữa hiệu ứng đèn nhấp nháy mạnh và vũ đạo dồn dập, Gaga giữ được nội lực trong giọng hát, cho thấy khả năng cân bằng giữa kỹ năng trình diễn và kỹ thuật chuyên môn. Trước khi bước lên sân khấu, Gaga giành hai giải thưởng. Sau đó, cô tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Album pop xuất sắc với Mayhem.

Lauryn Hill

Lauryn Hill hát 'Killing Me Softly' ở Grammy 2026 Lauryn Hill biểu diễn "Killing Me Softly With His Song". Video: CBS

Theo Variety, phần tưởng niệm dành cho nghệ sĩ D'Angelo và Roberta Flack, do Lauryn Hill cùng các đồng nghiệp thân thiết dàn dựng, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Ở vị trí trung tâm, Lauryn Hill dẫn dắt dàn nghệ sĩ đi qua những ca khúc gắn liền di sản của hai huyền thoại.

Với The First Time Ever I Saw Your Face, bà chọn lối thể hiện tiết chế, tập trung làm nổi bật chiều sâu cảm xúc và vẻ đẹp trong ca từ của Roberta Flack. Phần kết bằng ca khúc Killing Me Softly With His Song đưa không khí khán phòng từ trầm lắng sang bùng nổ, khiến nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter biểu diễn 'Manchild' ở Grammy 2026 Sabrina Carpenter biến sân khấu thành phi trường trong phần biểu diễn "Manchild" ở Grammy 2026. Video: CBS

Theo USA Today, Sabrina mang ca khúc Manchild đến Grammy với phong thái tự tin của một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn. Dù không mở màn chương trình, cô để lại ấn tượng nhờ cách trình diễn giàu năng lượng.

Trong tiết mục này, Sabrina biến sân khấu thành bối cảnh sân bay, lấy cảm hứng từ thời kỳ Pan Am (Pan American World Airways), giai đoạn hoàng kim của hàng không Mỹ từ thập niên 1930 đến 1991, với phong cách pin-up cổ điển. Cô biểu diễn cùng nhóm vũ công nam, kết hợp đạo cụ và trang phục phi công để làm nổi bật tinh thần hài hước của bài hát.

8 ứng viên hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc

Olivia Dean hát 'Man I Need' ở Grammy 2026 Olivia Dean hát "Man I Need" ở Grammy 2026, vài phút trước khi cô nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc ở Grammy lần 68. Video: CBS

Liên khúc của các nghệ sĩ mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng cho phần đầu chương trình. Nhóm The Marías mở màn bằng No One Noticed với không khí dream-pop pha trộn tiếng Anh - Tây Ban Nha, tiếp đó Addison Rae làm nóng không khí với Fame Is a Gun. Nhóm Katseye khuấy động sân khấu với bản hit Gnarly, trước khi Leon Thomas trình diễn nhạc phẩm chủ đề trong album MUTT và kết thúc bằng đoạn solo guitar.

Ở nửa sau, Alex Warren trình bày Ordinary, Lola Young làm mới ca khúc gây sốt trên nền tảng TikTok - Messy - theo hướng ballad. Olivia Dean đem sắc disco thập niên 1970 vào Man I Need, còn sombr kết thúc với 12 to 12 theo phong cách trình diễn sôi động, tương tác trực tiếp cùng khán giả.

Bruno Mars

Bruno Mars được cổ vũ tại Grammy 2026 Các nghệ sĩ hưởng ứng khi Bruno Mars hát "I Just Might". Video: CBS

Giữa chương trình, ca sĩ "nhuộm đỏ" sân khấu với I Just Might theo chủ đề Valentine. Trong phông nền hình trái tim lấp lánh và trang phục đỏ trắng, Bruno phối hợp ban nhạc, mang đến không khí hoài cổ, lãng mạn. Nhiều khách mời như Sabrina Carpenter, Joni Mitchell, Róse đứng lên lắc lư theo giai điệu.

Cát Tiên (theo Vanity Fair, USA Today)