7 luật ngầm khi chat nhóm

Nhắn tin dài dòng, dùng sai biểu tượng cảm xúc hay nói "cảm ơn" liên tục có thể biến bạn thành kẻ thô lỗ trong các nhóm trò chuyện trực tuyến.

Nhóm trò chuyện trực tuyến (group chat) mang lại sự tiện lợi, nhưng dễ biến thành mớ hỗn độn nếu các thành viên thiếu ý thức. Theo Rupert Wesson, Giám đốc tổ chức quy tắc ứng xử Debrett's (Anh), văn hóa số có những luật ngầm đặc thù. Dưới đây là 7 nguyên tắc bạn không nên phớt lờ.

Nghĩ kỹ trước khi gõ phím

Nền tảng của văn hóa ứng xử là tôn trọng thời gian của người khác. Đừng làm phiền nhóm bằng những câu hỏi có thể dễ dàng tìm trên Google hoặc đọc lại trong lịch sử tin nhắn.

Trước khi gửi ảnh, video hay meme, hãy tự hỏi nó có mang lại giá trị cho số đông không. Hạn chế gửi tệp dung lượng lớn làm đầy bộ nhớ điện thoại người khác. Quan trọng nhất, đừng nổi đóa nếu tin nhắn rơi vào im lặng. Nếu có việc khẩn cấp, hãy gọi điện trực tiếp.

Đừng nhầm lẫn mục đích của nhóm

Tuyệt đối không bàn chuyện cá nhân, tán gẫu trong nhóm công việc. Ngược lại, đừng mang "KPI" hay báo cáo sếp vào nhóm chat giải trí của hội bạn thân. Nếu vừa được thêm vào một nhóm mới, hãy "nằm vùng" xem lịch sử trò chuyện để nắm bắt văn hóa chung trước khi vội vàng bình luận.

'Luật im lặng' trong nhóm đông người

Bạn có thói quen gõ "Cảm ơn" hoặc "Đã nhận" để phản hồi mọi thông báo? Theo Rupert Wesson, nếu nhóm chỉ có 3 người, một phản hồi (dù chỉ là thả icon) là phép lịch sự.

Nhưng nếu nhóm có từ 50 người trở lên, nhắn "cảm ơn" liên tục là một thảm họa. Việc này giống như bạn bấm "Trả lời tất cả" trong một email công ty, khiến điện thoại của hàng chục người rung lên vì một thông tin vô nghĩa.

Nhóm công việc không phải "tổ buôn"

Các nền tảng như Zalo, Microsoft Teams tạo cảm giác ít trang trọng hơn email, nhưng đừng vì thế mà vạ miệng. "Hãy luôn tâm niệm bất cứ thứ gì bạn gõ ra đều có thể bị chụp màn hình và chuyển tiếp", Wesson cảnh báo. Nhiều người từng ảnh hưởng sự nghiệp chỉ vì những phút bốc đồng, cợt nhả trên các nhóm chat công ty.

Càng ngắn gọn càng tốt

Trên môi trường chat, từ ngữ rất dễ bị hiểu sai ngữ khí. Bạn không cần viết chuẩn xác như làm luận văn, nhưng tin nhắn buộc phải rõ ràng. Đừng bắt đồng nghiệp đọc một tin nhắn dài ngoằng trôi tuột trên màn hình. Hãy đi thẳng vào vấn đề bằng câu ngắn, hoặc nhấc máy gọi điện nếu đó là việc phức tạp.

Cẩn thận với biểu tượng cảm xúc (emoji)

Emoji giúp câu chuyện sinh động hơn, nhưng ranh giới giữa biểu tượng "khóc nức nở" và "cười ra nước mắt" đôi khi rất mong manh trên các dòng điện thoại khác nhau. Lời khuyên an toàn nhất là không dùng emoji khi nhắn tin chia buồn, xin lỗi sếp hay xử lý sự cố nghiêm trọng.

Nghệ thuật rời nhóm

Nếu nhóm quá ồn ào, hãy mạnh dạn "Tắt thông báo". Với nhóm sự kiện ngắn hạn (mua chung đồ, ăn cưới), bạn có thể lặng lẽ rời đi khi việc đã xong.

Riêng nhóm dự án công việc, phép lịch sự tối thiểu là để lại lời nhắn: "Tôi đã hoàn thành phần việc và xin phép rời nhóm để không làm loãng thông tin". Đừng để lại lời chia tay ủy mị khiến hàng chục người phải nhắn lại chào tạm biệt.

Bảo Nhiên (Theo AP)