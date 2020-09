7 lời khuyên giúp viết tiếng Anh tốt hơn

Để truyền thông điệp tới người đọc hiệu quả, bạn nên tránh các trạng từ cường điệu hóa và mang ý nghĩa chung chung, như: very, really...

Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ hiểu tầm quan trọng của việc học tiếng Anh cho đời sống hiện đại. Tuy nhiên, phần đông tập trung vào khía cạnh giao tiếp mà quên rằng kỹ năng viết là một phần quan trọng của ngoại ngữ và cần luyện tập nghiêm túc để trở nên tốt hơn. Sau đây là 7 lời khuyên để viết tiếng Anh tốt hơn của tổ chức Education First.

1. Đọc thật nhiều

Đây là lời khuyên quen thuộc cho bất cứ bạn học ngoại ngữ nào bởi tính hiệu quả của nó. Việc đọc nhiều sách, báo sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng, làm quen với các cách diễn đạt thú vị để có thể dùng trong cả giao tiếp lẫn viết lách hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn còn có thể học được văn phong tiếng Anh của nhiều tác giả nổi tiếng, những bậc thầy ngôn ngữ.

Bạn có thể tìm thấy nội dung thú vị ở cả trong sách, báo chính thống hay trong những tạp chí cho giới trẻ. Việc đọc sách thường được coi như là hình thức đọc giúp cải thiện khả năng viết tốt nhất do sự kỳ công trong việc chỉnh sửa ngôn ngữ của các tác giả trước khi xuất bản. Hãy lựa chọn quyển sách bạn thích nhất, đọc và tận hưởng, trước khi phân tích những điểm mạnh và yếu trong cách viết của tác giả, và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

2. Tránh các trạng từ cường điệu hóa và mang ý nghĩa chung chung

Bạn có thể tăng khả năng viết bằng cách loại bỏ trạng từ cường điệu hóa, ví dụ "very", "really" (rất), "quite" (khá), hay các từ mang ý nghĩa chung chung như "stuff", "things" (cái đó, cái ấy). Những từ này hầu như không bổ sung bất kỳ ý nghĩa nào cho câu văn, khiến câu trở nên dài và vụng về. Việc loại bỏ, thay thế những từ này sẽ giúp bạn có thể truyền tải thông điệp tới khán giả hiệu quả hơn.

Một cách đơn giản để làm điều này là thay thế bằng từ đồng nghĩa với những tính chất mạnh/yếu hơn. Ví dụ, thay vì nói "very hungry" để chỉ trạng thái rất đói, bạn có thể sử dụng từ "ravenous" với ý nghĩa đói cồn cào. Tương tự, thay vì sử dụng chạy rất nhanh ("to run really fast"), bạn có thể viết chạy nước rút ("to sprint"). Việc thay thế sẽ giúp cách viết văn của bạn trở nên gọn gàng với tính biểu đạt ngôn ngữ cao hơn.

3. Sử dụng từ điển đồng nghĩa

Sau khi loại bỏ các từ cường điệu hóa và từ mang ý nghĩa chung chung, bạn có thể sử dụng từ điển các từ đồng nghĩa để lựa chọn từ vựng tốt hơn cho bài viết. Mỗi từ đồng nghĩa sẽ có những sắc thái nghĩa khác nhau, giúp bạn lồng ghép các thông điệp ngôn ngữ, cũng như sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong từng văn cảnh.

Ví dụ, khi viết về tiền, bạn có thể sử dụng từ "money", từ chung nhất để thể hiện tiền. Khi viết về nhân vật sử dụng tiền mặt, bạn có thể sử dụng từ đồng nghĩa "cash", thay vì "by credit cards" (trả bằng thẻ tín dụng). Nhân vật có thể sử dụng tiền xu ("coin"), hay tiền lẻ ("spare change) thay vì tiền giấy ("banknote").

Tuy nhiên, khi sử dụng từ điển từ đồng nghĩa, bạn cần chú ý không dùng quá nhiều từ khó trong bài văn. Việc thay thế toàn bộ từ thường gặp bằng các từ khó khi không hiểu hết ý nghĩa sẽ khiến bài văn của bạn trở nên lủng củng, khó hiểu.

4. Chú ý đến sự kết hợp từ vựng trong ngôn ngữ

Trong tiếng Anh có những từ/cụm từ được kết hợp, sử dụng cùng nhau theo thói quen, tạo nên quy chuẩn không chính thức về cách diễn đạt. Khi bạn sử dụng các cách diễn đạt lệch quy chuẩn dù hoàn toàn đúng ngữ pháp, người bản xứ sẽ thấy khó hiểu và mất thời gian để đoán ý của bạn. Ví dụ, để miêu tả cơn mưa to trong tiếng Anh, cụm từ "heavy rain" (mưa nặng hạt) sẽ được dùng, thay vì một số cụm từ khác đúng ngữ pháp như "strong rain" (mưa mạnh). Việc làm quen với các sự kết hợp từ vựng này sẽ khiến bài văn của bạn trở nên tự nhiên hơn.

Để tìm hiểu nhiều hơn, bạn có thể bắt đầu bằng từ gốc, ví dụ "make", "do"..., qua đó sử dụng từ điển để tra cách kết hợp từ. Một số loại kết hợp từ chính có thể kể đến là trạng từ - tính từ ("completely satisfied" - hoàn toàn thỏa mãn), tính từ -danh từ ("severe weather" - thời tiết xấu), động từ - danh từ ("do your homework" - làm bài tập), và danh từ - danh từ ("liquor license" - giấy phép buôn bán rượu).

5. Hiểu độc giả

Khi viết, bạn cần hiểu đối tượng độc giả mà bài viết đang hướng tới, qua đó thay đổi ngôn ngữ sao cho phù hợp. Ví dụ, khi viết hồ sơ xin việc, bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Khi viết bài blog cá nhân, bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ thường nhật hơn. Hãy cân nhắc một số yếu tố sau khi chuẩn bị văn bản:

Với các văn bản trang trọng, bạn thường sẽ sử dụng ngôn ngữ phức tạp, câu văn dài hơn và đề cập nhiều ý hơn. Bài viết sẽ tập trung vào việc truyền tải ý tưởng và thuyết phục độc giả bằng ý tưởng, thay vì cảm xúc. Bài viết sẽ không sử dụng các từ viết tắt (ví dụ, dùng "cannot" thay vì "can’t").

Với các văn bản không trang trọng mang tính chất thân mật, nội dung viết sẽ có xu hướng giống giao tiếp hàng ngày hơn, với ngôn ngữ đơn giản và câu ngắn giúp giải thích ý tưởng rõ ràng hơn. Việc viết tắt các từ thông dụng có thể được chấp nhận, với nhiều yếu tố cảm xúc hơn.

6. Sử dụng nhiều câu chủ động hơn bị động

Việc sử dụng câu chủ động trong tiếng Anh thường được đề cao hơn câu bị động, do tính gọn gàng và súc tích của câu chủ động. Tuy nhiên, câu bị động vẫn có những vai trò riêng biệt, không thể thay thế, ví dụ khi ra lệnh ("You shall not go out" - bạn không được ra ngoài), hay khi lảng tránh vấn đề ("the subject is unknown" - chúng tôi không biết về chủ đề này). Cho dù vậy, việc sử dụng thể bị động trong khi viết cần được cân nhắc kỹ càng.

7. Hãy để người khác nhật xét

Một cách hữu hiệu nhất để viết tiếng Anh tốt hơn là từ nhận xét của người khác, đặc biệt là những người bản ngữ, hay những người không phải bản ngữ nhưng có trình độ tiếng Anh tốt. Họ sẽ giúp bạn nhận xét về sự dễ hiểu trong cách viết, cách đặt câu, cách sử dụng từ vựng..., qua đó giúp bạn dần cải thiện bài viết cũng như khả năng tiếng Anh.

Phan Nghĩa (Theo Education First)