7 'lỗi' khách quốc tế mắc phải khi lần đầu đến Việt Nam

Quá tin những người có ảnh hưởng, du lịch kiểu "chạy show", bỏ qua ẩm thực đường phố là những lý do khiến chuyến du lịch lần đầu của khách nước ngoài tại Việt Nam gặp thất bại.

Joshua Zukas sống 12 năm ở Hà Nội, chuyên viết về du lịch Việt Nam và chấp bút cho 10 cuốn cẩm nang du lịch. Anh cho biết các đoạn phim quảng cáo du lịch thường vẽ nên những khoảnh khắc lung linh, với cảnh du khách tung tăng trên sóng biển trong bộ linen bay bổng, nâng ly Champagne dưới hoàng hôn hay đắm mình trong ánh sáng mờ ảo rọi vào hang động phủ đầy rêu xanh.

Zukas cho biết Việt Nam trong trải nghiệm thực tế không giống vậy. Anh chỉ ra những "lỗi" phổ biến du khách thường gặp phải do quá tin vào những người có ảnh hưởng trong du lịch hoặc các sản phẩm truyền thông, khi thực hiện chuyến đi lần đầu đến Việt Nam.

1. Muốn "chinh phục" cả nước trong một chuyến đi

Trên bản đồ, Việt Nam có vẻ nhỏ bé khi nằm giữa Trung Quốc ở phía bắc và quần đảo Indonesia – Malaysia ở phía nam. Thực tế, diện tích Việt Nam tương đương Nhật Bản hoặc Italy.

Thời gian di chuyển từ các thành phố ở miền Bắc vào miền Trung, miền Nam hoặc ngược lại đều tốn nhiều giờ. Vì vậy, với chuyến đi chỉ kéo dài một đến hai tuần, du khách tốt hơn nên tập trung khám phá một khu vực thay vì cố gắng "ôm" trọn cả nước.

2. Cáu giận vì thời tiết

Thời tiết Việt Nam tương đối thất thường. Mùa đông trên núi (từ tháng 12 đến tháng 1) nhiệt độ giảm sâu, giá lạnh; vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại oi bức vào cuối mùa khô (tháng 3-4); còn miền Trung thường xảy ra bão lũ vào mùa thu (tháng 9-11). Trên thực tế, thời tiết cực đoan có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Thay vì tức giận vì mưa bão làm hỏng kỳ nghỉ, du khách nên chuẩn bị từ trước, mang theo đồ phù hợp và nhớ rằng người dân bản địa nhiều năm nay vẫn sống chung với kiểu thời tiết này mỗi ngày.

3. Chạy theo nỗi sợ bỏ lỡ

Dù có thể gây tranh cãi, Zukas cho rằng Việt Nam không có nơi nào "phải đến bằng mọi giá". Trong thời đại du lịch quá tải, chạy theo những điểm nóng đồng nghĩa với chen lấn trong đám đông du khách và gặp phải sự mệt mỏi của người dân địa phương.

Việt Nam an toàn và phần lớn người dân Zukas gặp đều thân thiện với khách. Thay vì vội vàng "check-in" cho đủ, những chuyến đi đáng nhớ nhất của anh là khi tập trung vào điều mình thực sự hứng thú.

4. Chạy theo các influencer (người có ảnh hưởng)

Nhiều người than phiền với Zukas họ có trải nghiệm tệ chỉ vì một clip TikTok hay bài Instagram gây hiểu nhầm. Thuật toán mạng xã hội vốn ưu tiên thông tin hút nhiều người xem, không hướng đến nội dung trung thực và có chiều sâu.

Hãy quên đi các influencer "bay show" khắp thế giới để bán ảo mộng. Thay vào đó, du khách cần tìm những người sáng tạo nội dung sống ở Việt Nam và chia sẻ kiến thức, và trải nghiệm thực sự.

5. Bỏ qua ẩm thực đường phố

Nhiều khách ngại vệ sinh nên tránh xa hàng quán vỉa hè, chọn nhà hàng du lịch với thực đơn đầy đủ từ pizza Italy đến cà ri Thái. Tuy nhiên, những món ngon nhất Việt Nam thường xuất hiện ở quán nhỏ chuyên một món.

Ngoài phở, Hà Nội còn có bánh cuốn, TP HCM lại nổi tiếng với các quán ốc, chế biến đủ kiểu luộc, xào, nướng ăn kèm nước chấm tươi ngon.

6. Từ chối mua SIM nội địa

Nhiều người nghĩ có wifi là đủ. Trên thực tế, mạng dữ liệu di động ở Việt Nam rẻ, nhanh và ổn định hơn nhiều với giá chỉ khoảng 10 USD mỗi tháng. Du khách có thể mua eSIM quốc tế qua ứng dụng như Airalo, hoặc ghé cửa hàng điện thoại địa phương.

7. Bỏ qua cẩm nang du lịch

Theo quan điểm của Zukas, việc mua một cuốn cẩm nang - bản in hoặc kỹ thuật số - là lựa chọn thông minh nhất. Những cuốn sách tốt được nghiên cứu công phu, giàu chiều sâu, kết tinh từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khảo sát tại chỗ.

Ngược lại, các bài viết hời hợt hay đánh giá giả mạo, thậm chí cả bài do AI tạo ra, lại thường tràn ngập trên mạng. Một cuốn cẩm nang giúp lọc bỏ "nhiễu loạn số", mang đến thông tin rõ ràng và hỗ trợ du khách tiếp cận Việt Nam qua trải nghiệm thực tế của tác giả.

