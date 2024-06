7 lần sùi mào gà do quan hệ tình dục không dùng bao cao su

Hà NộiNgười đàn ông 34 tuổi bị sùi mào gà hậu môn, đốt laser 7 lần trong nửa năm vẫn không khỏi do tiếp tục quan hệ không dùng bao cao su.

Ngày 7/6, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân quan hệ đồng giới nam nhưng không dùng bao cao su là nguyên nhân gây ngứa, đau rát hậu môn và có nhiều nốt u sùi chi chít.

Bác sĩ chỉ định đốt laser điều trị, kiêng quan hệ và tái khám đúng hẹn. Tuy nhiên, người bệnh không tuân thủ, bệnh tái phát. Trong nửa năm, bệnh nhân đốt 7 lần, riêng lần gần nhất phải phẫu thuật do nốt sùi lớn.

Hiện, tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định.

Bác sĩ Khải thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy An

Sùi mào gà, còn gọi mụn cóc sinh dục, là những khối u trong lớp thượng bì da và niêm mạc do nhiễm HPV. Sùi mào gà có nhiều hình thái khác nhau. Một số trường hợp có thể phát triển thành những phù nề có hình dạng giống mào gà. Các phù nề này có cánh nhọn và răng cưa như một dãy "mào gà", hay hình dạng giống ngón tay, mảnh, mềm.

Đây là loại virus phổ biến trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục, lây lan qua quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc da hay vật dụng có chứa virus. Ở nữ, mắc các type nguy cơ cao có thể gây ung thư cổ tử cung.

Người có quan hệ đồng tính nam nguy cơ cao mắc sùi mào gà hậu môn. Nguyên nhân do niêm mạc ở trực tràng dễ tổn thương và dễ bị virus xâm nhập hơn so với niêm mạc âm đạo. Điều trị sùi mào gà trong hậu môn thường khó khăn hơn so với nốt sùi mào gà mọc ngoài dương vật. Sùi mào gà hậu môn cũng rất dễ tái phát dù đã điều trị khỏi.

Để phòng ngừa nguy cơ mắc sùi mào gà hậu môn, bác sĩ khuyến cáo tiêm phòng HPV với cả nam và nữ. Ngoài ra, khi quan hệ tình dục phải sử dụng bao cao su.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ như tiểu buốt, tiểu đau, sưng hoặc xuất hiện các "nốt lạ" quanh cơ quan sinh dục, nên đi khám ngay để điều trị kịp thời.

Thùy An