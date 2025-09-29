7 kiểu giày mặc đẹp với quần jeans ống rộng

Theo WWW, giày búp bê là một trong những thiết kế cơ bản phù hợp với nhiều kiểu quần áo, trong đó có quần jeans ống rộng. Bạn nên chọn quần dài tới mắt chân, không nên dài quá khi đi cùng loại giày này để tránh trông luộm thuộm.