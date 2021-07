7 khách sạn trên vách núi đẹp nhất thế giới

Angama Mara, Kenya

Ở độ cao hơn 300 m phía trên khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara, khách sạn Angama Mara tọa lạc bên vách núi của vùng thung lũng Great Rift. Khách tới đây được "mãn nhãn" với góc nhìn rộng khắp hướng ra những đồng cỏ trải dài như vô tận. Tên Angama Mara được lấy cảm hứng từ chính ý nghĩa của nó trong tiếng địa phương Swahili là "lơ lửng giữa không trung". Đây cũng là địa điểm làm bối cảnh phim Out of Africa năm 1985. Hiện khách sạn có các tiện ích thú vị như studio chụp ảnh, trung tâm thể thao, phòng triển lãm nghệ thuật, bể bơi dài 12m, và một studio cho các phụ nữ Maasai xâu chuỗi hạt. Ngoài vị trí và tầm nhìn "xịn", du khách nghỉ tại đây được thử trò chơi đẳng cấp Big Five diễn ra vào mỗi tháng, gồm hoạt động lái xe hoặc đi bộ ngắm cảnh safari. Ảnh: Safari Guru