7 hành động văn minh khi đi metro mùa cao điểm

Nhường lối cho khách xuống tàu, luôn đi bên phải cầu thang, giữ vệ sinh chung và không gây ồn ào sẽ giúp du khách có trải nghiệm văn minh trên metro.

Sau một tuần vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên thu hút hơn 900.000 lượt khách trải nghiệm. Lượng khách hôm 29/12 được thống kê cao nhất với gần 201.000 lượt. Với một ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025, lượng khách đi metro được dự báo sẽ tăng do nhiều người chọn ở lại TPHCM thay vì đi du lịch xa.

Nhiều hành khách vẫn chưa quen với các quy định an toàn và quy tắc ứng xử khi đi tàu, điều này có thể gây khó chịu cho khách đi cùng hoặc mất an ninh trật tự quanh nhà ga. Một số vấn đề có thể kể đến như chen lấn tại cầu thang, ke ga, vượt qua vạch an toàn hoặc để trẻ nhỏ chạy nhảy trên tàu. Võ Triệu Quốc Huy, tình nguyện viên điều phối trật tự tại ga Ba Son, cho biết nhiều khách bước qua vạch an toàn và đứng sát đường ray chụp ảnh dù được nhắc nhở.

Hành khách đứng trước vạch vàng để chụp ảnh theo đúng quy định. Ảnh: Tuấn Anh

Dưới đây là một số quy tắc hành khách cần lưu ý để có trải nghiệm đi metro thuận tiện và văn minh trong dịp cao điểm lễ Tết, theo cẩm nang hướng dẫn an toàn của Ban quản lý và tư vấn của nhân viên tại một số nhà ga.

Nói chuyện hoặc nghe điện thoại lớn tiếng gây ồn ào làm phiền người xung quanh là việc không nên. Dù không có quy định bắt buộc về sử dụng thiết bị điện tử không gây tiếng ồn khi đi metro, giữ âm lượng vừa phải hoặc đeo tai nghe để tránh gây ảnh hưởng người khác vẫn được khuyến khích.

Hành khách không mang đồ ăn, uống lên tàu để hạn chế làm vương vãi trên tàu và nhà ga. Trường hợp có mang thực phẩm nặng mùi, hành khách cần gói kín để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

Ông Năm, 70 tuổi, sống tại quận 1 TP HCM, trải nghiệm metro hôm 27/12, cho biết một số thanh thiếu niên "chiếm ghế ngồi", khiến người cao tuổi phải đứng. Nhiều hành khách nhận định tàu chạy khá êm, do đó chỉ cần tìm chỗ đứng có thanh vịn sẽ đảm bảo an toàn suốt hành trình. Khách đi tàu nên nhường ghế cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật trong trường hợp không có vấn đề về sức khỏe.

Tuyến tàu thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm và check in tuần đầu, đặc biệt là người trẻ. Một số khách đứng sát đường ray để tạo dáng chụp ảnh, gây cản trở và tiềm ẩn nguy hiểm. Hành khách cần chú ý vạch kẻ an toàn tại ke ga để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 6 tuổi cần có người lớn đi kèm.

Hành khách ngất xỉu khi chen chúc trong đám đông tại ga Bến Thành hôm 22/12. Ảnh: Đình Văn

Tường Vy, 20 tuổi, hành khách đi tuyến Văn Thánh - Ba Son ngày 27/12, cho biết một số trẻ em đứng sát cửa ra vào để ngắm cảnh lúc tàu chạy rất nguy hiểm vì "các bé có thể bị ngã, kẹt tay vào khe khi cửa tàu mở". Ngoài ra, hệ thống cảm biến tại cửa ra vào sẽ không đóng được nếu có người gần, dẫn đến tàu có thể bị trễ vì hành khách chen lấn gần cửa.

Di chuyển trật tự tại nhà ga cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giữa các luồng khách mùa cao điểm. Khi tàu dừng và cửa tàu mở, hành khách tại ke ga nên đứng gọn sang hai bên (phải hoặc trái) và nhường lối cho khách xuống tàu trước. Đồng thời, khách trên tàu cũng nên chuẩn bị sẵn sàng hành lý, di chuyển đến khu vực gần cửa và nhanh chóng bước ra khỏi tàu theo hướng mũi tên được kẻ trên sàn.

Ngoài ra, sử dụng thang bộ hoặc thang cuốn theo cùng một quy tắc - đi về hướng bên phải - cũng giúp hành khách di chuyển thuận lợi. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có người cần trợ giúp, nếu mọi người tuân theo quy tắc đi bên phải, việc thoát hiểm sẽ diễn ra nhanh và hiệu quả, hạn chế nguy cơ hoảng loạn hoặc ùn tắc. Ngoài thang bộ và thang cuốn, hành khách cần ưu tiên thang máy cho người già, khuyết tật trong trường hợp họ gặp khó khăn di chuyển hoặc cần hỗ trợ đặc biệt.

Nội quy an toàn và quy tắc ứng xử chung khi đi metro được phổ biến đến hành khách tại sân ga, trong sổ tay hướng dẫn an toàn và cẩm nang sử dụng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Hành khách chưa quen với các quy định có thể nhờ nhân viên nhà ga hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bản thân và người đi cùng.

