7 giọng ca xuất sắc American Idol 2020

Bảy thí sinh được bình chọn nhiều nhất American Idol mùa 18 tiếp tục thu âm, ghi hình từ xa để giành suất vào chung kết.

American Idol mùa 18 công bố Top 7 hôm 10/5, sau gần ba tháng lên sóng. Năm người được bình chọn nhiều nhất trong vòng thi Disney Night/Mother’s Day sẽ có mặt ở chung kết vào 17/5.



Jonny West

Jonny West, 23 tuổi, là giáo viên dạy piano đến từ California. Anh có chất giọng mượt mà, thường trình diễn với piano, phù hợp các nhạc phẩm Pop Ballad. Trong vòng Auditions và Hollywood Week, Jonny gây ấn tượng khi hát các ca khúc tự sáng tác. Anh chọn nhạc phim The Princess and the Frog - Almost There - trong đêm diễn Disney Night, nhận được nhiều đánh giá tích cực của ban giám khảo. Katy Perry gọi Jonny là sự tổng hòa của Billy Joel, Randy Newman và Paul Simon.

Thí sinh Jonny West - American Idol Phần trình diễn của Jonny West trong đêm thi Disney Night/Mother’s Day.

Just Sam



Ca sĩ đường phố Sam mang đến câu chuyện xúc động về con người vượt lên nghịch cảnh. Sam lớn lên cùng bà và bắt đầu hát ở ga tàu điện ngầm để kiếm sống từ thời trung học. Trong vòng thi Auditions, vì quá xúc động, Sam không thể hoàn thành bài thi ngay lần đầu tiên. Sau khi được động viên, Sam tự tin thể hiện ca khúc nhạc soul Rise Up của Andra Day. Giám khảo Luke Bryan khen ngợi Sam có chất giọng đặc biệt, hát như kể chuyện cho người nghe.

Thí sinh Just Sam - American Idol 2020 Just Sam thể hiện "Rise Up" trong vòng Auditions.

Francisco Martin

Francisco Martin, sinh viên đại học ở San Francisco, California, là thí sinh trẻ nhất top 7. Francisco nổi bật với gương mặt sáng và chất giọng ngọt ngào, thường biểu diễn các ca khúc Pop Ballad, Country cùng guitar. Trong đêm diễn Homeward Bound phát sóng ngày 3/5, Katy Perry bật khóc khi Francisco thể hiện bản hit Falling Like The Stars của James Arthur. Nữ ca sĩ đang mang thai chia sẻ: "Khi bạn hát đến đoạn nói về những đứa trẻ, tôi nghẹn ngào. Có thể do hormone của tôi, nhưng thực sự ai cũng sẽ xúc động như vậy. Tôi thực sự đã cảm nhận được tình cảm đó". Giám khảo Luke Bryan đánh giá cao lối hát mộc mạc của Francisco: "Bạn như là một viên kim cương thô. Bạn thực sự biết cách khơi gợi cảm xúc trong một bài hát".

Francisco Martin trình diễn "Falling Like The Stars" Francisco Martin trình diễn "Falling Like The Stars" trong vòng thi Homeward Bound.

Arthur Gunn



Arthur Gunn sinh ra ở Nepal, thường xuất hiện trên sân khấu với guitar và vẻ ngoài bụi bặm. Arthur có năng khiếu và niềm đam mê nhạc từ nhỏ. Khi hai tuổi, anh đã có thể chơi chiếc guitar nhỏ mẹ tặng và hát theo mọi ca khúc nghe được trên radio. Anh tự học hát và sáng tác, không tham gia trường lớp chuyên nghiệp. Thế mạnh của Arthur là những ca khúc Rock, Soul, thể hiện được chất giọng khàn.

Sau đêm diễn của Top 40, cả ba giám khảo đều khen ngợi nỗ lực trong cuộc thi của Arthur. Từ một chàng trai luôn nhắm mắt khi hát, thí sinh đã tự tin và kết nối với khán giả nhiều hơn. Danh ca Lionel nhận xét: "Bạn là một ánh sáng thuần khiết. Công việc của bạn là đến và đánh thức thế giới này bằng tài năng của mình. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi chọn Top 20, nhưng bạn là quyết định dễ dàng nhất".

Arthur Gunn hát "Is This Love" Arthur Gunn hát "Is This Love" trong đêm diễn Showcase Round của Top 40.

Julia Gargano



Julia nhận nhiều lời khen của ban giám khảo từ những phần thi đầu tiên nhờ chất giọng truyền cảm, phong cách biểu diễn và ca khúc phù hợp. Sau khi vào top 7, Julia trình diễn nhạc phim Beauty and The Beast trong đêm Disney Night. Cô biến nhạc phẩm kinh điển của Disney thành bản nhạc Jazz du dương, thể hiện thế mạnh trong giọng hát. Các giám khảo khen ngợi khả năng tập trung, đặt trọn vẹn cảm xúc vào bài hát của thí sinh. Katy Perry nhận định: "Tố chất ngôi sao trong bạn đã hoàn toàn đạt điểm 10".

Julia Gargano tại American Idol 2020 Phần thi trong đêm Disney Night/ Mother’s Day của Julia Gargano.

Dillon James



Dillion James chia sẻ câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình qua chương trình. Anh từng nghiện rượu và chất kích thích, nhờ có tình yêu của người thân mà đứng dậy, vượt qua khó khăn. Ở vòng thử giọng, Dillon khiến ban giám khảo xúc động khi thể hiện bản hit Make You Feel My Love của Adele. Cả ba nghệ sĩ đều yêu thích chất giọng mang lại nhiều cảm xúc hoài niệm của Dillon.

Đến vòng Homeward Bound, Dillon hát lại Yesterday của The Beatles theo phong cách nhạc Folk, đưa khán giả trở lại thập niên 1970. Lionel khuyến khích Dillon phát triển chất giọng đặc biệt của anh.

Dillion James trình diễn "Yesterday" Dillion James trình diễn "Yesterday" trong vòng thi Homeward Bound. Louis Knight

Chàng trai gốc Anh Louis Knight, 19 tuổi, kiếm sống bằng nghề giao pizza ở Philadelphia. Dù không qua trường lớp, không có quãng giọng rộng, Louis nhận được nhiều lời khen về khả năng thu hút sân khấu và tố chất nghệ sĩ. Louis trình diễn ca khúc tự sáng tác Change trong vòng thi Auditions. Luke Bryan gọi anh là "ngôi sao lớn nhất của chương trình", Lionel đánh giá cao Louis ở khả năng viết lời và truyền tải cảm xúc chân thật.

Louis Knight tại American Idol 2020 Louis Knight trong phần thi Auditions.

Chương trình lên sóng từ ngày 16/2 trên kênh ABC, với các giám khảo Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie. Sau khi top 20 được công bố, chương trình ngừng ghi hình ở phim trường vì dịch. Các thí sinh trở về nhà, thực hiện giãn cách xã hội nhưng được cung cấp thiết bị để tự quay video, tiếp tục cuộc thi. Các màn trình diễn ghi hình một ngày trước khi phát sóng, phần nhận xét của ban giám khảo và kết quả bình chọn từ khán giả được phát trực tiếp.

Thu Thảo (video: ABC)