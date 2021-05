7 F1 ở Đà Nẵng nghi mắc Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều 17/5 cho biết trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV.

Các ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như nghi nhiễm. Họ đều tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 từ trước, trong đó có ba học sinh.

Một bé gái 7 tuổi, học sinh trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu), là F1 của bố là ca 4128 (Bộ Y tế công bố chiều 16/5). Bé ở cùng bố và mẹ, lịch trình di chuyển chủ yếu theo bố mẹ, ăn bánh ở đường Lê Duẩn, ăn cơm ở đường Ngô Gia Tự, tiếp xúc với một gia đình khác (ca 4127 và 3876).

Ca thứ hai là nữ, 38 tuổi, mẹ của bé gái trên và cũng là F1 của ca 4128. Chị làm nghề bán đèn trang trí nội thất tại nhà, ngày 1/5 dự tiệc cưới tại nhà hàng Mikado số 487 Nguyễn Tất Thành, ngồi cùng bàn khoảng 8 người (không rõ tên) sau đó về nhà. Khoảng 7h30 ngày 13/5, chị mua đồ ăn sáng tại quán cháo xương đường Ngô Gia Tự không rõ địa chỉ và tên quán, lúc mua có đeo khẩu trang; mua thịt quay ở quán gần đó.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn một khu dân cư bị phong toả vì có ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ca thứ ba là nữ, 48 tuổi, trú quận Thanh Khê, nhân viên công ty thời trang Lọ Lem, là F1 của ca 4127. Chị sống cùng con gái, thường đi tập thể dục ở ven biển Nguyễn Tất Thành, buổi sáng đi chợ Kỳ Đồng mua thức ăn. Ngày 10/5, chị ăn trưa cùng ca 4127, bốn ngày sau tiếp xúc với khoảng 30 người ở chỗ làm.

Ca thứ bốn là nữ, 9 tuổi, học sinh ở quận Sơn Trà, là F1 của hai ca 3880 và 3876. Em nghỉ học từ ngày 2/5, sau đó thường xuyên tiếp xúc với hai người đến nhà chơi là ca 4127 và con trai là ca 3876. Thời gian nghỉ học, em chủ yếu ở nhà.

Ca thứ năm là nam, 25 tuổi, lao động tự do, ở trọ cùng ca 3128 và 3220 ở đường An Thượng 32 (quận Ngũ Hành Sơn). Ngày 28/4, anh cùng một nhóm bạn đến vũ trường New Phương Đông chơi. Ngày 5/5, khi vũ trường này có người dương tính, anh được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, hôm sau mua mì quảng và nước cam ở gần nhà, đến tối được đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm lần một âm tính. Ngày 14/5, anh có kết quả xét nghiệm nghi ngờ và sau đó xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV.

Ca thứ sáu là nữ, 25 tuổi, sống cùng một người là em trai của ca 3880 và được xác định là F1 của ca bệnh này. Ngày 30/4, chị cùng bạn trai về quê Tiên Phước, Quảng Nam, dự đám cưới. Những ngày sau, chị thường trông giữ và chơi cùng hai con của bệnh nhân 3880. Ngày 13/5, chị đi chợ An Cư mua cá và rau, không nhớ tên người bán, đến tối 14/5 thì được đưa đi cách ly tập trung.

Ca thứ bảy là nữ, 13 tuổi, học sinh trường Đặng Thai Mai (quận Cẩm Lệ), F1 (con gái) của ca 4132 (người đàn ông bán cơm gà có kết quả dương tính khi ngành y tế lấy mẫu ngẫu nhiên). Hôm 9/5, em tổ chức sinh nhật, khoảng 6 bạn trong xóm dự. Ngày 15/5, em đau đầu, đau cơ, nhức mỏi chân, hôm sau thì được đưa đi cách ly khi bố có kết quả dương tính.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện tiếp tục điều tra, bổ sung dịch tễ của các ca nghi nhiễm mới. Sở Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần hoặc đến những địa điểm của các ca này cần liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để khai báo và làm xét nghiệm.

Từ ngày 4 đến nay, Bộ Y tế ghi nhận 135 ca mắc Covid-19 liên quan đến cộng đồng ở Đà Nẵng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, trong số này có 12 ca lây nhiễm cộng đồng (chưa rõ nguồn lây), còn là là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Nguyễn Đông