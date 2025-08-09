7 điều cần biết về thị thực vàng

Thị thực vàng khác với hộ chiếu vàng và du khách có thể bị mất thị thực vàng nếu không duy trì tiêu chuẩn chương trình này.

Global Citizen Solutions, công ty cung cấp các giải pháp định cư và nhập tịch tại châu Âu và vùng Caribe, đã đưa ra các giải thích ngắn gọn và dễ hiểu về chính sách thị thực vàng, giúp du khách hiểu rõ hơn về chương trình này.

Thị thực vàng là gì?

Thị thực vàng (golden visa) hay còn gọi là chương trình "cư trú thông qua đầu tư", trao cho du khách các quyền hợp pháp như sinh sống, làm việc, học tập và được chăm sóc y tế tại quốc gia cấp thị thực. Đổi lại, họ sẽ đóng góp kinh tế đáng kể cho nước sở tại.

Khoản đóng góp này có thể dưới dạng mua bất động sản, quyên góp, đầu tư vào các hoạt động do chính phủ chỉ định. Mức đầu tư tối thiểu khác nhau tùy từng quốc gia.

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng chính sách thị thực vàng (golden visa) để thu hút giới tinh hoa. Ảnh: Famproperties

Lợi ích của thị thực vàng

Người sở hữu thị thực vàng có thể nhận nhiều lợi ích hấp dẫn, bao gồm quyền cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn, thậm chí là quốc tịch. Hầu hết các chương trình cũng cho phép đưa thành viên gia đình phụ thuộc đi kèm. Với các chương trình Thị thực vàng tại châu Âu, nhà đầu tư và gia đình được hưởng quyền đi lại tự do trong khối Schengen.

Không chỉ là tấm vé định cư, thị thực vàng còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời, từ bất động sản tới doanh nghiệp, với lợi tức hấp dẫn. Với một khoản vốn đủ lớn, nhà đầu tư có thể vừa đảm bảo tương lai cho gia đình, vừa mở rộng cơ hội kinh doanh và di chuyển toàn cầu.

Khác biệt giữa thị thực vàng và hộ chiếu vàng

Cả hai đều dựa trên hình thức đầu tư, nhưng hộ chiếu vàng cấp thẳng quốc tịch mà không yêu cầu thời gian cư trú. Trong khi đó, thị thực vàng chỉ cấp quyền cư trú trước kèm cơ hội nhập tịch sau một thời gian nhất định.

Một số quốc gia cấp thị thực vàng hoặc hình thức tương tự năm 2025

Australia, Áo, Canada, Costa Rica, đảo Cyrup, Hy Lạp, Hungary, Italy, Jersey, Latvia, Malaysia, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, New Zealand, Panama, Bồ Đào Nha, Singapore, Thái Lan, UAE, Mỹ, theo Global Citizen Solutions.

Chi phí và rủi ro của thị thực vàng

Hơn 20 quốc gia đang duy trì chương trình này. Mỗi nước có chi phí và điều kiện khác nhau. Tại châu Âu, du khách cần đầu tư tối thiểu 300.000 euro tại đảo Cyrus để được cư trú vĩnh viễn hoặc đầu tư bất động sản từ 250.000 euro tại Hy Lạp. Tại Tây Ban Nha, số tiền đầu tư có thể lên đến nửa triệu USD.

Tỷ lệ phê duyệt thường trên 90%, rủi ro vẫn tồn tại: chi phí duy trì cao, nghĩa vụ thuế, yêu cầu cư trú dài, và khả năng chính sách thay đổi.

Điều kiện khách xin thị thực vàng thường phải đủ 18 tuổi, lý lịch tư pháp trong sạch và có khoản đầu tư hợp lệ. Một số nước cho phép dùng tiền mã hóa, song quy định và thuế khác nhau. Bán tài sản trước thời hạn bắt buộc có thể khiến mất quyền cư trú.

Từng bị từ chối thị thực có thể xin thị thực vàng không?



Có. Tuy nhiên, việc từng bị từ chối thị thực trước đây có thể ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt và du khách có thể phải cung cấp thêm giấy tờ giải trình.

Lý do bị từ chối thị thực vàng có thể do khách không đủ vốn, có tiền án, vi phạm yêu cầu pháp lý, hồ sơ thiếu, sai thông tin. Nếu không đáp ứng điều kiện hoặc không duy trì tiêu chuẩn chương trình, khách có thể bị mất thị thực vàng.

Người giữ thị thực vàng có bắt buộc sống ở nước đó không?

Không. Hầu hết chương trình không yêu cầu cư trú thường xuyên. Thị thực vàng có thể gia hạn vô thời hạn, miễn là du khách duy trì khoản đầu tư.

Anh Minh (Theo Investo pedia, Global citizen solutions)