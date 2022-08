7 điểm khác biệt không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ

Đàn ông ít đi khám bệnh hơn

Theo một khảo sát năm 2014 của Trung tâm phòng chống bệnh dịch Mỹ trong khoảng thời gian 2 năm, nam giới ít đi khám hơn 50% so với phụ nữ, và trong 5 năm họ cũng nhiều khả năng không đi khám bác sĩ hơn gấp 3 lần so với phụ nữ. Số lượng nam giới tham gia khảo sát cũng thừa nhận từ lúc trưởng thành họ chưa từng liên hệ với bác sĩ thấp hơn 2 lần so với phụ nữ.

Với nhiều đàn ông, họ thà làm việc nhà, mua sắm với vợ thậm chí tình nguyện chăm con hơn là đi khám bệnh. Sự kết hợp của bận rộn, sợ hãi, xấu hổ và khó chịu đã ngăn cản họ bước qua cánh cửa phòng khám.