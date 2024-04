7 điểm du lịch tránh nóng gần Sài Gòn

Hồ Trị An cách TP HCM khoảng 70 km, là điểm dã ngoại phù hợp với du khách mọi lứa tuổi do cung cấp nhiều trải nghiệm như câu cá, chèo thuyền, dựng trại. Đây là hồ nhân tạo với mục đích chính là chứa nguồn nước của đập thủy điện Trị An, song hồ vẫn mang nét đẹp riêng biệt.

Quãng đường di chuyển là một trong những điều khiến trải nghiệm dã ngoại tại hồ Trị An thêm đặc sắc. Đi ôtô từ TP HCM đến hồ Trị An mất khoảng 2 tiếng, du khách sẽ ngang qua rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Du khách có thể "tắm rừng" trước khi đến hồ Trị An. Dọc theo con đường đến hồ còn những hàng cỏ lau nằm rải rác thu hút nhiều khách chụp hình. Ảnh: Phan Thế Anh