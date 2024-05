7 điểm du lịch tâm linh nổi tiếng đất An Giang

Vùng đất Bảy Núi có nhiều công trình du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút khách thập phương như miếu Bà Chúa Xứ, chùa Hang, lăng ông Thoại Ngọc Hầu.

Di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi, du khách có thể chiêm bái tượng Phật Ngọc song sinh hòa bình thế giới. Tượng được làm từ ngọc bích có nguồn gốc từ Vancouver Canada có ý nghĩa đem đến an lành và bình an cho nhân loại.

Nhưng khi rước Bà đến nơi lập miếu hiện tại , bức tượng nặng trĩu không thể di chuyển tiếp. Người dân nơi đây cho rằng Bà chọn vị trí này để an vị. Từ đó đến nay, khách thập phương kéo đến viếng Bà ngày một đông.

Miếu nằm ở khu vực núi Sam. Ngọn núi cao 284 mét, thuộc dãy Thất Sơn là địa điểm thu hút du khách bậc nhất tại An Giang. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng 200 năm, khi phát hiện và thấy sự linh thiêng của tượng Bà (tọa trên đỉnh núi Sam), người dân địa phương đã thỉnh tượng xuống chân núi để tiện việc thờ cúng.

An Giang không chỉ nổi danh với những địa điểm du lịch đậm chất miền sông nước hay những món ăn dân dã mà còn là vùng đất huyền bí, nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc, tín ngưỡng khác nhau. Khắp mảnh đất An Giang là những công trình tâm linh đền, chùa, miếu gắn với văn hóa, lịch sử cùng những giai thoại từ thời khẩn hoang mở đất. Du khách yêu thích du lịch tâm linh có thể tham quan rất nhiều địa điểm với những nét đặc trưng riêng, tập trung nhiều ở khu vực núi Sam, Châu Đốc.

Tượng Phật Ngọc trên đỉnh núi Sam cạnh nhà ga cáp treo được chế tác bởi các nghệ nhân lành nghề vùng biên giới Thái Lan – Myanmar. Tượng cũng được tạc theo khuôn mẫu của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bên trong bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Hình ảnh này tượng trưng cho "sự giác ngộ, viên mãn, may mắn và bình an".



Chùa Hang

Nằm trên triền núi Sam, chùa Hang cũng là công trình tâm linh nổi tiếng. Du khách có thể quan sát chùa từ tuyến cáp treo núi Sam. Xung quanh chùa được bao bọc bởi núi non hùng vĩ cùng nhiều loài hoa khoe sắc quanh năm. Khuôn viên được xây dựng với nhiều điểm tham quan như: chánh điện, đường hang, hồ liên trì hải hội, sân tiên. Ngôi chùa được thiết kế hài hòa với tông màu đỏ chủ đạo, lợp ngói ống, cột và mái chạm khắc tinh xảo, lối đi được lát đá theo bậc thang thuận tiện di chuyển.

Chùa được xây trong giai đoạn 1840 - 1850. Ban đầu, chùa chỉ là một ngôi nhà nhỏ bằng tranh tre đơn sơ. Đến năm 1937, hòa thượng Thích Huệ Thiện cho tiến hành trùng tu, nâng cấp.

Chùa Huỳnh Đạo

Nằm trong quần thể các công trình tâm linh núi Sam, chùa Huỳnh Đạo gây ấn tượng với khách thập phương với kiến trúc độc đáo và không gian rộng đến 12 ha. Đây là một trong những ngôi chùa có nhiều tượng rồng nhất ở An Giang. Ấn tượng nhất là tượng 9 con rồng uốn lượn trên nước.

Chùa Huỳnh Đạo được xây dựng năm 1928. Đến năm 1996, chùa được di dời và xây cất mới tại khu đất diện tích 12 ha. Năm 2018, chùa được xây dựng hoàn thành như ngày nay.



Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa với hai gian thờ chính và một khuôn viên lớn, bên ngoài thờ các vị thần bốn phương. Không chỉ là điểm đến tâm linh, nơi đây thu hút giới trẻ vì sở hữu nhiều góc check-in ấn tượng.



Lăng ông Thoại Ngọc Hầu

Lăng Thoại Ngọc Hầu là công trình kiến trúc cổ, tiêu biểu dưới thời phong kiến và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam năm 1997. Công trình để tưởng niệm ông Thoại Ngọc Hầu - người có công khai khẩn và trấn giữ vùng đất An Giang.

Lăng có khuôn viên rộng, được bao bọc bởi tường thành, cổng vào được đúc thành hình bán nguyệt, tạo nên thế vững chãi và chắc chắn. Ngoài việc viếng lăng mộ, khách còn có cơ hội tham quan nhà trưng bày các hiện vật cổ quý hiếm, mang giá trị cao về lịch sử văn hóa. Kiến trúc lăng là sự giao hòa giữa nghệ thuật truyền thống và văn hóa địa phương.

Chùa Tây An

Chùa nằm dưới chân núi Sam, gần miếu Bà Chúa Xứ. Theo ghi chép, Tây An có lịch sử hình thành từ năm 1847. Tổng đốc vùng An-Hà (An Giang và Hà Tiên) vui mừng vì lập được đại công đánh đuổi giặc, nên đã cho xây dựng chùa Tây An với tên gọi có ý nghĩa là trấn yên bờ cõi phía Tây. Chùa có diện mạo như ngày nay sau đợt trùng tu lớn năm 1958, pha lẫn kiến trúc Ấn, Việt.

Điểm ấn tượng là chính điện với ngôi tháp có nóc tròn hình củ hành, giống những đền chùa ở Ấn Độ. Trong chính điện có khoảng 150 pho tượng lớn nhỏ, chạm trổ công phu và mỹ thuật, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào thế kỷ 19.