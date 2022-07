7 điểm đến trong liên kết giữa TP HCM và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng

Nghệ An được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi sở hữu núi non hùng vĩ, đường bờ biển dài 82km, nhiều bãi tắm đẹp và khu dự trữ sinh quyển quốc gia, hang động hùng vĩ đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch của người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng phù hợp với sự phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá – lịch sử. Theo thống kê của Vietnam Airlines, trong 6 tháng đầu năm, tổng khách vận chuyển đến và đi tại Nghệ An tăng 45% so với cùng kỳ 2021.

Đến với Nghệ An, du khách có cơ hội trải nghiệm đa dạng các loại hình: Du lịch nghỉ dưỡng với bãi biển Cửa Lò, du lịch tâm linh với đền ông Hoàng Mười, chùa Đại Tuệ, trải nghiệm không gian văn hóa khi tham quan Làng Sen quê Bác, nghe hát ví dặm… Ảnh: Hồ Đình Chiến