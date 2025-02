7 điểm đến bốc mùi kỳ lạ nhất thế giới

Phòng trưng bày The New York Earth Room, Mỹ: Căn phòng rộng hơn 330 m2 này được phủ một lớp đất dày 56 cm. Tác phẩm nghệ thuật do Walter De Maria tạo ra năm 1977 đã trở thành một nơi yên tĩnh, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của New York. Không còn đủ thứ mùi của thành phố, nơi đây chỉ có mùi đất ẩm đặc trưng. Ảnh: Public Delivery