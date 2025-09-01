7 dấu hiệu bạn đời sẽ là cha mẹ tốt

Người hài hước, biết ứng biến và luôn có thái độ tích cực trước những biến cố thường là những cha mẹ lý tưởng.

Nhà tâm lý học lâm sàng người Anh Julia Goodall cho rằng không thể dự đoán chính xác một người sẽ trở thành cha mẹ như thế nào. Việc nuôi dạy con chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: tính cách và sức khỏe của từng đứa trẻ, mức độ hòa hợp giữa cha mẹ và con, cũng như trải nghiệm cá nhân từ gia đình gốc.

Theo chuyên gia, cha mẹ thường gặp khó khăn trong việc nuôi dạy khi đứa trẻ gợi cho họ nhớ về những khuyết điểm hoặc những phần họ không chấp nhận ở bản thân.

Trước khi sinh con, các cặp đôi nên tự hỏi và trao đổi thẳng thắn "Mục đích của việc nuôi dạy con là gì?". Có người coi trọng việc giúp con trở thành người tử tế, chu đáo; người khác lại ưu tiên tạo môi trường để con phát huy tối đa tiềm năng.

Theo Julia Goodall, có một số yếu tố tính cách giúp dự đoán phần nào khả năng nuôi dạy con, trong đó quan trọng nhất là trí tuệ cảm xúc và kỹ năng giao tiếp.

Ảnh minh họa: Metro

Trí tuệ cảm xúc (EQ) cao

Cách đối tác nhận biết, nói và thể hiện cảm xúc của mình phản ánh khả năng thích nghi khi làm cha mẹ. Người có thể đồng cảm, đặt mình vào vị trí của người khác và điều chỉnh cảm xúc hợp lý thường dễ đối diện với áp lực nuôi con.

Nếu họ từng chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, chẳng hạn tham gia trị liệu tâm lý, để giải quyết khó khăn cá nhân, hiểu rõ bản thân và nhận thức bị ảnh hưởng từ gia đình, cũng là dấu hiệu sẽ trở thành cha mẹ tốt.

Julia cho biết, khả năng điều chỉnh cảm xúc không chỉ thể hiện trong cách một người ứng xử với người khác, mà còn ở cách họ quản lý mối quan hệ với những yếu tố hàng ngày như đồ ăn, rượu hay tiền bạc.

"Điều quan trọng là sự thấu hiểu và khả năng phản ứng phù hợp. Chúng ta không cần phải hoàn hảo, nhưng cần có một ‘bản đồ’ rõ ràng về bản thân và biết mình cần gì để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống", bà nói.

Khả năng quản lý xung đột

Cách một người xử lý mâu thuẫn cũng phản ánh tiềm năng làm cha mẹ. Hãy quan sát xem trong những lần tranh cãi, họ có thể chấp nhận sự khác biệt hay không.

Theo Julia, những phản ứng này thường hình thành từ thời thơ ấu, là sự kết hợp giữa hành vi học được và cảm giác an toàn trong các mối quan hệ.

Bà lưu ý, xung đột không phải lúc nào cũng xấu. Nếu được giải quyết trên nền tảng tôn trọng và giao tiếp, việc tranh luận đôi khi còn lành mạnh, giúp các mối quan hệ bền chặt hơn.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Trong hôn nhân và việc nuôi con, giao tiếp là yếu tố then chốt. Đối tác cần có khả năng chia sẻ cảm xúc, niềm tin của mình mà không làm bạn cảm thấy bị hạ thấp hay phủ nhận.

Bà Julia cho rằng con người thường dễ giữ thái độ cởi mở ở nơi làm việc hơn trong các mối quan hệ cá nhân. Nguyên nhân là trong đời sống riêng tư, cảm xúc và hormone căng thẳng có thể lấn át lý trí.

Theo bà, từ những việc lớn đến hàng nghìn quyết định nhỏ mỗi ngày, như ai đón con, ai nghỉ làm khi trẻ ốm, đều đòi hỏi hai người phải trao đổi và tìm tiếng nói chung.

Khả năng hài hước và vui chơi

Theo Julia, sự hài hước và tinh thần vui đùa là những dấu hiệu thường bị đánh giá thấp nhưng lại rất quan trọng ở một cha mẹ linh hoạt.

Người có thể giải tỏa căng thẳng bằng tiếng cười, sẵn sàng đùa giỡn và không quá nghiêm trọng hóa mọi chuyện sẽ giúp không khí gia đình nhẹ nhõm hơn. Điều này cũng cho thấy họ có thể chấp nhận sự yếu đuối và không đặt áp lực hoàn hảo lên bản thân.

"Cuộc sống luôn có lúc khó khăn và bừa bộn. Người biết tìm thấy niềm vui và sự nhẹ nhõm trong những khoảnh khắc bình thường sẽ mang lại một chút ‘phép màu’ cho hành trình nuôi dạy con nhỏ", Julia nói.

Lòng trắc ẩn và khả năng tự chăm sóc

Theo Julia, một người biết thực hành lòng trắc ẩn sẽ hiểu rằng mình không hoàn hảo, có thể tha thứ cho bản thân khi mắc lỗi. Họ bớt chỉ trích người khác, đồng thời dễ cảm thông hơn với bạn đời và con cái.

Khả năng tự chăm sóc, từ những hành động nhỏ hàng ngày để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng là dấu hiệu tích cực. "Một người bạn đời biết tự chăm sóc bản thân sẽ không tạo thêm gánh nặng cho người còn lại trong hành trình nuôi con", Julia nói.

Sáng tạo và tháo vát

Việc làm cha mẹ thường đặt bạn vào những tình huống bất ngờ, đòi hỏi khả năng ứng biến nhanh. Người có tính sáng tạo và tháo vát sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp, kể cả khi điều kiện không hoàn hảo.

Ví dụ: tự nghĩ ra và chuẩn bị bữa ăn từ những nguyên liệu còn sót lại, hay linh hoạt xử lý khi kế hoạch thay đổi. Ngay cả khi phải ăn vội hoặc thiếu tiện nghi, họ vẫn có thái độ tích cực.

Biết khi nào cần nhờ giúp đỡ

Không ai có thể tự mình làm mọi việc, đặc biệt trong nuôi dạy con.

Theo Julia, một người biết thừa nhận giới hạn của bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần là dấu hiệu của sự trưởng thành và tự tin.

Việc này giúp giảm áp lực cho cả hai và tạo môi trường nuôi con lành mạnh hơn.

Nhật Minh (Theo Metro)