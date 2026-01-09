7 đàn em của trùm đòi nợ thuê 'Được Đất Bắc 620' bị bắt

TP HCMMở rộng điều tra băng giang hồ đòi nợ thuê của "doanh nhân" Hồ Thành Được - tức "Được Đất Bắc 620", cảnh sát bắt thêm 7 đồng phạm.

Ngày 9/1, Công an TP HCM bắt Nguyễn Quốc Tấn (49 tuổi), Nguyễn Hữu Tính (39 tuổi) cùng 5 người khác để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

7 nghi can trong nhóm giang hồ cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an TP HCM

Động thái này của cơ quan điều tra diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra băng giang hồ đòi nợ thuê do Hồ Thành Được cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc cùng Được thực hiện các hoạt động cưỡng đoạt tài sản với phương thức hung hãn.

Đến nay, nhà chức trách đã bắt tổng cộng 27 người.

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân của băng nhóm này là Nguyễn Trung Thế Lữ (32 tuổi, quê Đăk Lăk). Tuy nhiên, từ lời khai của bị hại, cơ quan điều tra phát hiện Lữ cũng chính là một mắt xích trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Lữ biết người phụ nữ 50 tuổi, ngụ TP HCM, có 4 nhân viên đang bị điều tra về tội Tổ chức đánh bạc. Lợi dụng tâm lý lo lắng của bà này, Lữ tự xưng có nhiều mối quan hệ, có thể "chạy án" để giúp không bị xử lý hình sự.

Thực tế, Lữ không có khả năng liên hệ hay can thiệp vào quá trình tố tụng. Sau khi nhận 2,5 tỷ đồng từ bà này, anh ta đã chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài cá nhân.

Trung Thế Lữ (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Quốc Thắng