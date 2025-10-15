7 đại lý phân phối dự án chung cư Song Hong Diamond City

Hưng YênLễ kick-off dự án chung cư Song Hong Diamond City diễn ra ngày 9/10 tại Hưng Yên với sự tham gia của 7 đại lý phân phối.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng cùng tổng đại lý Địa Ốc SGO vừa tổ chức lễ trao chứng nhận các đại lý phân phối chung cư Song Hong Diamond City tại thôn Từ Hồ, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có 7 đại lý phân phối gồm Địa Ốc SGO, DMH Group, Thăng Long Land, Hoàng An Land, Mai Việt Land, Vạn Phúc Land và SGO Lotus. Trong đó, Địa Ốc SGO làm tổng đại lý.

Đồng hành cùng dự án còn có 5 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB Bank.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng và các đại lý. Ảnh: Địa ốc SGO

Chung cư Song Hong Diamond City được quy hoạch và phát triển theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ, đón làn sóng dịch chuyển dân cư và đầu tư ra vùng ven Hà Nội. Dự án có hai mặt tiền tiếp giáp trực tiếp ĐT. 379 và ĐT. 382. Đây đều là các tuyến đường huyết mạch với quy mô 4-6 làn xe, kết nối nhanh tới các trung tâm kinh tế, đô thị lớn trong khu vực.

Từ đây, cư dân mất khoảng 5 phút tới vành đai 4, 10 phút đến các khu đô thị như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3, khoảng 30 phút để vào trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoặc quốc lộ. Vị trí này cũng tạo thuận lợi khi di chuyển đến Bắc Ninh, Hải Phòng...

Ông Vũ Kim Tuấn, Tổng giám đốc Địa Ốc SGO phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Địa ốc SGO

Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh hiện đại, chú trọng tối ưu hóa không gian xanh, tiện ích công cộng, và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong khu vực. Điểm nhấn là công viên cây xanh, vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại mini, shophouse dịch vụ, quán café, cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó là trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng khám...

Chủ đầu tư cũng phát triển đường nội bộ rộng, hạ tầng điện âm, nước sạch, thoát nước tách biệt.

Phối cảnh 3D dự án chung cư Song Hong Diamond City. Ảnh: Địa ốc SGO

Tại sự kiện, chủ đầu tư công bố mức giá từ 42 triệu đồng trên một mét vuông, tùy từng vị trí căn hộ, đã bao gồm VAT và chính sách bán hàng. Dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, đủ điều kiện mở bán, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư và người mua thực.

Hiện, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ (tương đương từ 270 triệu đồng) là có thể ký hợp đồng. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị, lãi suất 0% tới 24 tháng, phần còn lại được chia thành nhiều đợt, phù hợp với tiến độ xây dựng. Theo chủ đầu tư, chính sách này giúp khách hàng tối ưu hóa dòng vốn cá nhân, không gặp áp lực tài chính từ đầu.

Song Anh