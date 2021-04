7 công trình sai phép trong một phường ở TP HCM

Bảy tòa nhà xây dựng sai phép ở phường 12, quận 10, đang bị chính quyền địa phương có kế hoạch tháo dỡ từ đây đến tháng 6.

Trưa 5/4, gần 100 công nhân tiến hành tháo dỡ phần xây dựng sai phép ở tòa nhà cao 9 tầng, số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12. Tại tầng thượng, 3 công nhân dùng máy, đục các tấm bê tông rồi buộc dây cho xe cẩu cao hơn 30 m chuyển xuống đất. Để đảm bảo an toàn, xung quanh tòa nhà rào lưới, không cho vật liệu rơi ra ngoài. Tại ngã tư gần tòa nhà, hơn 10 người gồm công an, bảo vệ dân phố, cán bộ phường phong tỏa, hạn chế đi lại. Người đi đường được hướng dẫn chuyển hướng, đảm bảo an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Công nhân tháo dỡ tầng thượng căn nhà số 433/11 Sư Vạn Hạnh, trưa 5/4. Ảnh: Hà An.

Công trình bị UBND quận 10 thực hiện cưỡng chế cách đây hơn một tuần, dự kiến hoàn tất trong một tháng. Đây là tổ hợp khách sạn, karaoke xây dựng 9 tầng trong khi giấy phép chỉ cho 6 tầng rưỡi, diện tích vi phạm hơn 400 m2. Ngoài tòa nhà này, trong giai đoạn 2018-2019 địa phương phát hiện 6 công trình số 740/15A-17, 766/12 Sư Vạn Hạnh; số 252/43 và 252/45 Cao Thắng; số 839/10 Lê Hồng Phong, số 42/2 Trần Thiện Chánh, đều thuộc phường 12.

Theo UBND quận 10, các công trình do ông Vũ Văn Quang và người thân tổ chức xây vượt số tầng cho phép, tăng diện tích tầng lửng, nới rộng sân thượng... Chính quyền quận và Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt, cưỡng chế. Tuy nhiên, chủ công trình không chấp hành, tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang kinh doanh khách sạn, karaoke.

Hiện, 5/6 công trình được UBND quận 10 phê duyệt phương án tháo dỡ, một công trình đang xây dựng phương án. Dự kiến, công trình số 766/12 Sư Vạn Hạnh bị tháo dỡ vào ngày 8/4, các công trình còn lại bị cưỡng chế từ nay đến giữa năm.

Về xử lý cán bộ để xảy vi phạm, Phó chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Nga cho hay địa phương đã kỷ luật 3 cán bộ, Thanh tra Sở Xây dựng kỷ luật 2 cán bộ ở mức cảnh cáo. Trong đó có cán bộ phường 12 và đội thanh tra địa bàn quận 10. Những người này bị điều chuyển công tác.

Ông Vũ Văn Quang cho biết 14h chiều mai sẽ cùng đại diện chủ sở hữu các công trình làm việc với UBND quận 10 về những vấn đề liên quan.

Xung quanh căn nhà được rào chắn để phục vụ việc tháo dỡ. Ảnh: Hà An.

Tình trạng xây dựng sai phép luôn là vấn đề nhức nhối ở TP HCM. Có thời điểm một ngày thành phố xảy ra gần 10 vụ. Theo báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng, năm 2019, thành phố ghi nhận 2.900 trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép, trung bình 8,5 vụ mỗi ngày. Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh... là nơi xảy ra vi phạm về xây dựng nhiều nhất.

Giữa năm 2019, Thành ủy TP HCM ban hành Chỉ thị 23 nhằm nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị, tiến tới xóa bỏ xây dựng sai phép, không phép. Sau khi chỉ thị ra đời, việc xử lý các vi phạm và cán bộ liên quan được làm quyết liệt. Tháng 8/2020, một loạt cán bộ ở quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và Củ Chi bị kỷ luật do buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở địa phương. Số vụ vi phạm xây nhà sai phép, không phép ở TP HCM năm 2020 giảm còn 781.

Hà An