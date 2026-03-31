7 công nhân bất tỉnh ở lò sấy lúa

Đồng ThápHai công nhân làm việc trong lò sấy lúa ở xã Cái Bè bị ngạt khói, 5 người khác ứng cứu cũng bị ngất xỉu, một người tử vong.

Sáng 31/3, ông Nguyễn Trung Tâm, 53 tuổi và Nguyễn Văn Thum, 58 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, trèo lên khu vực lò sấy lúa của Công ty TNHH kinh doanh lương thực Sang Trang để làm việc.

Phát hiện khu vực lò sấy có nhiều khói bụi, hai công nhân này tiến hành làm mát. Lát sau, cả hai cảm thấy khó thở nên hô hoán mọi người.

Nghe tiếng kêu cứu, năm công nhân gồm Nguyễn Thành Tấn, 35 tuổi, Nguyễn Thành Liêm, 37 tuổi, Phan Út Lớn, 35 tuổi, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Trung Tín, 36 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, leo lên khu vực lò sấy để hỗ trợ nạn nhân.

Tuy nhiên, cả 7 người đều bị ngạt khói, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Cái Bè. Hai giờ sau, ông Thum không qua khỏi. Những người còn lại qua cơn nguy kịch, đang được điều trị.

Vụ việc đang được công an điều tra nguyên nhân.

Nam An