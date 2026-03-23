7 chủ ôtô bị lừa mất xe, cảnh sát thu hồi và trao trả

TP HCM7 ôtô giá trị cao bị Lý Gia Thịnh và đồng phạm dùng giấy tờ giả thuê rồi mang đi cầm cố đã được công an truy tìm, thu hồi và trao trả.

Ngày 23/3, Thịnh và Nguyễn Phước Đức (24 tuổi) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát đã thu hồi toàn bộ 7 ôtô tang vật và trao trả cho các bị hại; tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người làm giả giấy tờ.

Thuê hàng loạt ô tô tự lái tại TP HCM mang đi cầm cố

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê ôtô tự lái đang phổ biến tại TP HCM. Để thực hiện kế hoạch, người này lên Telegram liên hệ với các tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ.

Các loại giấy tờ bị làm giả rất đa dạng, từ CCCD, bằng lái xe đến Giấy đăng ký xe. Thịnh cung cấp thông tin để các đầu mối thiết kế dưới dạng file điện tử, chỉnh sửa mã QR và hình ảnh với độ tinh vi cao. Với bộ "hồ sơ" này, người cho thuê xe và các tiệm cầm đồ khó phát hiện bằng mắt thường.

Khi có giấy tờ giả, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe tại TP HCM để làm thủ tục thuê xe tự lái trong thời gian ngắn. Ngay sau khi nhận xe, người này mang phương tiện đến các tiệm cầm đồ để lấy tiền rồi cắt đứt liên lạc.

Để thực hiện nhiều vụ, Thịnh lôi kéo Đức (quê Cần Thơ) tham gia. Thịnh giữ vai trò chủ mưu, cung cấp giấy tờ giả và chỉ đạo hoạt động; Đức trực tiếp dùng giấy tờ giả gặp chủ xe làm hợp đồng thuê, sau đó mang xe đi cầm cố theo sự sắp xếp.

Lý Gia Thịnh (áo đen) và Nguyễn Phước Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, trong 3 tháng (từ tháng 11/2025 đến tháng 1 năm nay), nhóm này đã thực hiện 7 vụ lừa đảo. Các phương tiện bị nhắm đến đều là xe đời mới, giá trị cao.

Mỗi xe khi mang đi cầm cố giúp nhóm thu từ 160 triệu đến hơn 350 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Từ tin báo của một chủ xe tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, về việc bị khách thuê chiếm đoạt ôtô, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM xác định đây là băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp nên phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết định vị.

Sau thời gian ngắn truy xét, cảnh sát đã thu hồi toàn bộ 7 ôtô là tang vật và xác định đầy đủ các bị hại. Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người làm giả giấy tờ.

Cảnh sát khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe cần cảnh giác, không nên chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan. Chủ xe cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt thận trọng với các giao dịch diễn ra nhanh hoặc có dấu hiệu bất thường.

Quốc Thắng