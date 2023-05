7 câu nói thể hiện sự tự tin

Thể hiện sự tự tin là kỹ năng hữu ích để giao tiếp và xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người xung quanh, tạo dựng sự tín nhiệm, tin tưởng.

Theo nhà tâm lý học Gemma Leigh Roberts (Mỹ) sự tự tin là tin vào bản thân rằng bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và có thể thích nghi khi mọi thứ không diễn ra theo cách bạn đã lên kế hoạch.

Trên thực tế, xây dựng sự tự tin là chìa khóa để phát triển nghề nghiệp và có được sự hài lòng trong công việc. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, việc này càng quan trọng.

Ảnh minh họa: Hackspirit

Sự tự tin được thể hiện một phần qua cách bạn nói. Huấn luyện viên giọng nói nổi tiếng Roger Love cho biết: "Mục tiêu trong bất kỳ hoạt động giao tiếp nào là kiểm soát cách người khác cảm nhận về bạn khi bạn nói, bởi điều này giúp truyền đạt cho mọi người biết bạn là người như thế nào theo đúng nghĩa đen".

Theo chuyên gia, để thể hiện sự tự tin, bạn có thể sử dụng một số cụm từ sau khi diễn đạt:

"Tôi sẽ không..."

Nên sử dụng cụm từ này thay vì cụm từ "Tôi không thể". Câu nói này thể hiện rõ lập trường, sự quyết đoán và dứt khoát trong lời nói của bạn. Câu "Tôi sẽ không..." cũng cho phép bạn tự quyết định và thể hiện sự độc lập của mình.

Ngược lại, việc sử dụng câu "Tôi không thể" khiến bạn cho thấy sự không an toàn hoặc không có khả năng làm điều gì đó, khiến mọi người nghĩ rằng bạn thiếu tự tin.

"Không thành vấn đề"

Câu "Không thành vấn đề, chúng ta có thể xử lý... " cho đối phương thấy rằng bạn đang gặp thử thách nhưng không nản lòng trước nhiệm vụ hiện tại, ngay cả khi bạn chưa từng làm việc đó trước đây. Điều đó cũng cho thấy rằng bạn tự tin vào khả năng của mình.

"Tôi tin"

Khi nói chuyện với sự tự tin, bạn cần làm cho mọi người tin rằng bạn có niềm tin và bạn chắc chắn về bản thân. Do đó, "Tôi tin" là một trong những cụm từ khiến bạn đầy vẻ tự tin và kiểm soát được tình thế. Sử dụng cụm từ này đồng nghĩa với việc gieo trồng suy nghĩ của bạn trên nền tảng vững chắc, cho phép chúng bén rễ và phát triển thành hành động.

"Tôi đưa ra quyết định dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của mình"

Câu nói này cho mọi người thấy rằng bạn biết rất nhiều về lĩnh vực, dự án, nhiệm vụ hoặc chủ đề đang được đề cập đến. Điều này thể hiện rằng bạn lấy kinh nghiệm làm cơ sở cho các quyết định của mình. Nó cũng chỉ ra rằng bạn tự tin vào khả năng của bản thân và có khả năng đưa ra những lựa chọn hợp lý.

"Tôi chắc chắn"

Việc sử dụng từ này khiến bạn cảm thấy chắc chắn về bản thân, đồng thời khiến bạn trở nên có sức thuyết phục hơn trong mắt đối phương. So với việc sử dụng các cụm từ như "Tôi đoán", "đại loại là", "Tôi cho là", việc sử dụng cụm từ "tôi chắc chắn" giúp bạn thể hiện sức mạnh.

Theo Joel Garfinkle, huấn luyện viên điều hành và tác giả của cuốn sách Getting Ahead: Three Steps to Take Your Career to the Next Level, nếu bạn muốn thể hiện sự tự tin, hãy sử dụng từ "chắc chắn". Bằng cách này, đối tượng bạn đang giao tiếp biết rằng bạn chắc chắn 100% trong từng lời nói của mình.

"Tôi có thể đảm nhận việc này"

Cụm từ này truyền đạt thông điệp bạn không sợ thử thách và bạn tự tin vào khả năng vượt qua chúng. Nó cũng gợi ý cho những người khác rằng bạn đủ kiên cường và dễ thích nghi để vượt qua những thất bại, bạn có khả năng tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn.

"Tôi mong chờ được nghe suy nghĩ của bạn"

Sau khi chia sẻ quan điểm cá nhân, chúng ta có xu hướng nói "Tôi hy vọng điều đó có ý nghĩa", hoặc đơn giản là "Bạn nghĩ sao về điều tôi nói?". Tuy nhiên, nếu bạn muốn thể hiện sự tự tin, tốt nhất bạn nên nói: "Tôi rất mong được nghe suy nghĩ của bạn". Điều này giúp truyền đạt sự chắc chắn hoàn toàn về bất cứ điều gì bạn đang trò chuyện. Ngoài ra, đối phương cũng sẽ biết rằng suy nghĩ của họ cũng quan trọng đối với bạn.

Bằng cách sử dụng các cụm từ thể hiện sự tự tin và kiểm soát, bạn sẽ trở thành người được tin tưởng. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và tạo dựng mối quan hệ bền chặt hơn với những người khác.

Thùy Linh (Theo Hackspirit)