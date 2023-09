7 cặp màu sắc tạo phong cách 'giàu ngầm'

Theo Vogue, không cần đến hàng hiệu, bạn có thể trở nên sang trọng nhờ cách phối màu sắc trang phục. Một trong những bộ đôi màu thể hiện cho nét thanh lịch và ấn tượng là be và ánh bạc. Khả năng kết hợp của màu be được đánh giá cao, mang đến sự tinh tế và táo bạo. Trong khi đó màu bạc được coi là một trong những xu hướng Thu Đông 2023 lớn nhất, mang tới vẻ bóng bẩy. Để giảm bớt sự chú ý, bạn nên chọn quần hoặc chân váy ánh bạc, áo màu be.