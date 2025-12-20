7 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá bị bắt

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó giám đốc phụ trách Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá và 6 cán bộ bị bắt với cáo buộc nhận tiền 'bôi trơn' để tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cảng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, tạm giam ông Sơn, 51 tuổi, trú phường Hạc Thành, với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phó giám đốc Hoàng Văn Thuỷ, 42 tuổi và Nguyễn Tất Hải, 40 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và bốn chuyên viên Trần Văn Dũng 37 tuổi, Đoàn Hoài Linh 38 tuổi, Ngô Văn Khiển 42 tuổi và Nguyễn Tiến Thành 39 tuổi cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh.

Ông Sơn (trái) và 6 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nói trên.

Nhà chức trách cáo buộc, các bị can đã nhận tiền của nhiều chủ tàu, thuyền ra vào các cảng biển thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm tạo điều kiện hoặc gây khó khăn cho phương tiện rời cảng nhanh hay chậm hơn bình thường. Chi tiết số tiền chưa được công bố.

Thanh Hoá có 102 km đường bờ biển với nhiều cảng lớn như Nghi Sơn, Lễ Môn, Lạch Hới, Lạch Bạng...

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa có nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển Thanh Hóa và khu vực được giao, bao gồm: quản lý an toàn, an ninh hàng hải, điều tiết giao thông tàu thuyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vận tải, dịch vụ hàng hải, xử lý vi phạm hành chính và đăng ký tàu biển, thuyền viên...

Hiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã điều động ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Huế làm Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa để điều hành đơn vị này.

Lê Hoàng