7 cách mặc đồ thu trông sang

Được xếp vào nhóm món đồ kinh điển không bao giờ lỗi thời, trench coat giúp bạn trở nên sang trọng nhanh chóng, dễ dàng mà không cần nghĩ cách phối khi đi làm. Bạn chỉ cần mặc một bộ đồ cơ bản như quần jeans, áo phông bên trong, khoác ngoài chiếc trench coat là đủ nổi bật. Tùy sở thích, bạn có thể phối bốt cao cổ, sneakers, giày cao gót.