7 cách khử mùi trong lò vi sóng

Thức ăn rơi vãi bị cháy khét, dầu mỡ bám trên thanh nướng hoặc bề mặt trong của lò... có thể là nguyên nhân gây ra mùi khó chịu cho thiết bị.

Dưới đây là các cách bạn có thể tham khảo để nhanh chóng làm sạch lò vi sóng.

Ảnh minh họa: House Digest.

Xà phòng và nước

Sự kết hợp giữa xà phòng và nước là bước đầu tiên để khử mùi trong lò vi sóng. Bạn chỉ cần một ít nước ấm, xà phòng rửa bát và một miếng giẻ. Lưu ý rút phích điện của lò trước khi thao tác.

Thông thường, nếu trong lò vi sóng của bạn có mùi khét, điều đó có nghĩa là trong lò có một ít dầu mỡ và thức ăn đóng cục vương lại. Bạn đổ một cốc nước vào bát an toàn trong lò vi sóng và làm nóng trong khoảng bốn phút. Hơi nước sẽ giúp làm mềm những thứ mắc kẹt lại trong lò. Sau đó, bạn dùng vải thấm nước, thấm dung dịch xà phòng rửa bát rồi chà nhẹ bên trong.

Sau khi lau sạch, bạn dùng khăn lau khô rồi để hé cửa lò vài giờ để loại bỏ mọi mùi còn sót lại.

Giấm

Nếu bạn ngửi thấy lò có mùi bỏng ngô cháy hay cơm, xôi... còn sót lại trong lò, bạn có thể dùng giấm để làm sạch lò bằng cách tháo đĩa quay trong lò ra, sau đó xịt giấm lên thành lò rồi lau. Bạn cũng có thể trộn khoảng một cốc nước với vài thìa giấm và cho vào lò vi sóng quay trong vài phút. Khi nước đã nguội hoàn toàn, bạn lấy bát giấm ra và lau kỹ cho lò vi sóng sạch mọi bụi bẩn cứng đầu.

Baking soda

Baking soda đặc biệt hữu ích trong trường hợp lò nhà bạn có mùi hôi lưu cữu lâu ngày. Bạn mở nắp hộp baking soda rồi để lò qua đêm. Điều này giúp vô hiệu hóa mọi mùi còn sót lại trong lò, khiến mọi thứ thơm như mới. Bạn cũng có thể trộn hai thìa muối nở với một cốc nước, đun hỗn hợp này trong lò vài phút để đẩy sạch mọi mùi hôi.

Bã cà phê

Cà phê thực sự là một chất khử mùi tự nhiên vì có chứa nitơ, có tác dụng hấp thụ và trung hòa mọi mùi hương không mong muốn. Đặc tính của nó thường được ví như baking soda, nhưng có thêm một số điểm cộng như mùi thơm dễ chịu. Bạn chỉ cần trộn 1/2 cốc nước với 2 thìa bã cà phê, sau đó cho hỗn hợp vào lò vi sóng quay trong khoảng 10 phút. Có thể dừng lại sau mỗi hai hoặc ba phút để thêm nước vào hỗn hợp nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể trộn đều hỗn hợp baking soda và bã cà phê với tỷ lệ bằng nhau để tăng gấp đôi sức mạnh làm sạch thiết bị.



Tinh chất vani

Nếu bạn thích hương thơm của những chiếc bánh quy chocolate ấm áp bốc ra từ lò nướng thì hãy đây là lựa chọn tốt để loại bỏ mọi mùi hương trong nhà bếp



Bạn đổ một vài giọt tinh chất vani vào một chiếc đĩa nhỏ. Cho đĩa này vào lò vi sóng, quay trong một phút, hương thơm sẽ tràn ngập khắp lò. Nhược điểm duy nhất của phương pháp này là tinh chất vani khá đắt tiền.

Vỏ cam, quýt

Không gì có hương thơm tự nhiên, dễ chịu như vỏ cam, quýt hay chanh mới vắt. Bạn có thể tận dụng những thứ này làm sạch lò vi sóng.

Bạn cho vỏ quả vào bát nước, sau đó quay trong lò vi sóng vài phút. Sau đó, bạn mở lò, dùng khăn lau sạch thành lò. Giải pháp này giúp lò sạch sẽ, mùi hương dễ chịu.

Than củi

Nếu bạn có một chút than củi thì đừng quên sử dụng nó để làm giảm bớt mùi khó chịu trong lò. Than có tính hấp thụ rất cao, giúp loại bỏ những mùi thực phẩm cứng đầu nhất.



Cách sử dụng than củi rất dễ dàng. Bạn lấy một khúc than củi, cho vào lò, đóng lại và để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn lau sạch sẽ lò một lần nữa.

Thùy Linh (Theo Housedigest)