7 bước nên làm sau buổi đầu hẹn hò

Khảo sát năm 2022 cho thấy 11% người Mỹ không tiếp tục hẹn hò sau buổi đầu. Lý do hàng đầu là sự thô lỗ hoặc nói về người yêu cũ quá nhiều.

Theo các chuyên gia, cần thực hiện một số bước sau để có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt hơn.

Bày tỏ lòng biết ơn

Các chuyên gia cho rằng lòng biết ơn có thể củng cố ấn tượng đầu tiên một cách tích cực. Nó cho thấy bạn không chỉ coi trọng những điều nhỏ bé mà còn bày tỏ sự tôn trọng, khiến đối tác tiềm năng thấy được trân trọng.

Jonathan Hartley, huấn luyện viên về mối quan hệ của ứng dụng hẹn hò PositivesDating, cho rằng lòng biết ơn giúp xây dựng một khởi đầu ấm áp và vững chắc cho tương lai của hai người.

Suzannah Weiss, huấn luyện viên hẹn hò và nhà tình dục học ở Pháp, khuyên nên nhắn tin cảm ơn người định hẹn hò vì đã mua đồ uống hoặc trả tiền cho bữa tối, lái xe đường dài đưa bạn về nhà vào đêm muộn.

Hartley thì cho rằng chỉ cần họ dành thời gian gặp bạn cũng đáng để nói lời cảm ơn rồi.

Thể hiện sự quan tâm

Không phải ai cũng có khả năng đọc suy nghĩ. Vì vậy, ngay cả khi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, bạn vẫn nên tự hỏi liệu người đó có thực sự cảm giác như bạn không.

Khi bạn chủ động thể hiện rất thích buổi hẹn đầu có thể giúp đối phương thoải mái hơn, đồng thời mở ra cơ hội gặp lại.

Rachel DeAlto, một chuyên gia về mối quan hệ, tác giả cuốn sách về cách kết nối với mọi người "Relatable: How to Connect with Who Anywhere'' gợi ý nên nói những câu như ''Tối nay anh (em) đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Mong được tiếp tục cuộc trò chuyện'' hay ''Anh (em) thực sự rất vui được làm quen với em (anh) tối qua. Anh (em) nghĩ anh thích nhất là...''.

Tôn trọng không gian

Dù bạn lo lắng đến mức nào về cuộc hẹn hò thì quan trọng nhất là kiên nhẫn.

Theo Magda Kay, người sáng lập School of Intimacy, đơn vị hướng dẫn cách thân mật, quá vội vàng có thể dẫn đến những kỳ vọng không thực tế và cản trở khả năng nhận định thấy những dấu hiệu không tốt.

Weiss đồng ý với quan điểm này và cho rằng những điều tuyệt vời cần thời gian để phát triển. Ngay cả khi bạn hoàn toàn bị thuyết phục và sẵn sàng bước vào mối quan hệ nghiêm túc thì thì vẫn có thể không thành công. Hãy quan tâm và gặp đối phương ở nơi họ đang ở. Đừng vội vã thân mật. Hãy giữ lối nói chuyện lịch sự, thú vị thay vì nói những câu khách sáo, trang trọng.

''Hãy để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và giữ cho mối quan hệ có không gian phát triển'', De Alto nói.

Cho thấy bạn lắng nghe

Ảnh minh họa: Istock

Một trong những bước thông minh nhất bạn thực hiện sau buổi hẹn hò là đề cập đến những thứ hai người nói trong thời gian ngồi cùng nhau. Điều này chứng tỏ bạn quan tâm đến họ.

Ví dụ, nếu họ đề cập đến một cuốn sách hoặc chương trình truyền hình, DeAlto khuyên nên để đối phương biết bạn đã bắt đầu tìm hiểu về nó hoặc dần thích nó rồi. Hoặc nếu người kia nói sắp có một cuộc phỏng vấn việc làm, hãy gửi lời chúc may mắn.

Không dùng chiến thuật

Nhiều người sử dụng chiến thuật, để vài ba ngày sau buổi hẹn mới nhắn tin cho đối phương. Nhưng theo các chuyên gia, cách này chỉ khiến người hẹn hò thấy bất an và không chắc chắn về tình cảm của bạn. Cuối cùng, người đó đặt câu hỏi có nên tiếp tục giữ mối quan hệ với bạn hay không.

Theo Magda Kay, quan trọng là không đùa cợt hoặc nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Nếu đã có khoảng thời gian vui vẻ trong buổi hẹn hò, hãy nói với người kia. Thẳng thắn sẽ tránh nhầm lẫn và giúp cả hai hiểu được quan điểm của nhau.

Tập trung chăm sóc bản thân

Sau buổi hẹn hò đầu tiên tuyệt vời, cảm thấy hơi lo lắng là bình thường, bạn dành tình cảm cho người này nhưng vẫn không chắc chắn mọi chuyện đến đâu. Để duy trì quan điểm cân bằng, lành mạnh, Kay cho biết quan trọng là phải ưu tiên chăm sóc bản thân.

''Hãy dành chút thời gian cho mình để thư giãn và giữ vững lập trường. Cách này giúp điều hướng hẹn hò với một tâm trí sáng suốt và không có áp lực hay kỳ vọng quá mức'', Kay nói.

Các chuyên gia khuyên nên ngủ đủ giấc, làm những thứ bạn thích và lập kế hoạch với bạn bè. Những hành động chăm sóc bản thân đơn giản cũng có thể nhắc bạn dù chuyện gì đang xảy ra với cuộc hẹn hò, cuộc sống vẫn vui và trọn vẹn.

Đề xuất ý tưởng hẹn hò thứ hai

Nếu đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong buổi hẹn hò đầu, hãy chắc chắn muốn tiếp tục bằng cách đề xuất lần hai.

Weiss khuyên nên nói những điều như ''Anh rất muốn mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước '' hoặc ''Sẽ rất vui nếu lại được đi chơi với em vào tuần sau''.

DeAlto khuyên nên cân nhắc đưa ra đề xuất cho kế hoạch cụ thể. Ví dụ nếu họ nói thích hoạt động ngoài trời, có thể mời họ đi dã ngoại hoặc đi bộ đường dài. Nếu họ thích xem nhạc sống, DeAlto khuyên nên nhắn tin những câu như ''Có một quán bar nhạc jazz tuyệt vời anh biết một trong những nghệ sĩ yêu thích của anh sẽ biểu diễn tuần tới, em muốn xem thử không''. ''Điều này thể hiện sự chủ động và chu đáo'', DeAlto nói.

Việc lên kế hoạch hẹn hò vui vẻ không chỉ giúp người kia giảm bớt áp lực mà còn chứng tỏ rằng bạn đang quan tâm đến họ.

Nhật Minh (Theo Best Life)