7 bước bảo dưỡng ôtô tại Michelin Car Service

Michelin Việt Nam gói gọn quy trình kiểm tra an toàn ôtô trong 7 bước, áp dụng đồng bộ tại 100 trung tâm dịch vụ Michelin Car Service (MCS) toàn quốc.

Michelin khai trương trung tâm dịch vụ MCS thứ 100 tại Việt Nam hôm 22/8, đặt ở Hà Nội. Theo hãng này, mạng lưới trung tâm Michelin Car Service có mặt ở 30 tỉnh, thành phố, phát triển mạnh ở các thị trường như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Không gian bảo dưỡng xe tại một trung tâm Michelin Car Service. Ảnh: Michelin

Theo đó, mạng lưới MCS của Michelin được hãng áp dụng quy chuẩn đồng bộ, gồm 7 bước tiêu chuẩn trong dịch vụ, song hành lan tỏa thông điệp an toàn giao thông "Michelin Safe on road". "Quy trình tại tất cả trung tâm dịch vụ MCS đều được chuẩn hóa từ khâu tiếp đón đến bàn giao, chú trọng sự minh bạch và cá nhân hóa giải pháp cho từng khách hàng", đại diện hãng nói.

Theo quy trình hãng này đưa ra, bước đầu tiên, các trung tâm sẽ tiếp nhận, ghi nhận tình trạng xe và điền phiếu kiểm tra an toàn. Khi xe vào khoang dịch vụ sẽ được bọc bảo vệ, đảm bảo tình trạng xe không bám bẩn, không bị thay đổi vị trí ghế, âm thanh trong quá trình làm dịch vụ. Tiếp theo, nhân viên sẽ kiểm tra 8 hạng mục miễn phí, gồm các chi tiết như: áp suất và độ mòn lốp, phanh, gạt mưa, hệ thống đèn, dầu nhớt, ắc quy, lọc gió, góc đặt bánh xe... và ghi lại kết quả, giúp phát hiện sớm hỏng hóc và các chi tiết hao mòn.

Kiểm tra một mẫu xe điện tại trung tâm Michelin Car Service. Ảnh: Michelin

Ở bước thứ 4, kỹ thuật viên áp dụng quy trình tiêu chuẩn và thực hiện các dịch vụ đã tư vấn. Sau đó, trung tâm dịch vụ MCS sẽ kiểm tra chất lượng, khuyến cáo sử dụng, chuẩn bị và bàn giao xe kèm khảo sát dịch vụ.

Để đồng bộ chất lượng tại hệ thống 100 xưởng dịch vụ, Michelin có cơ chế kiểm soát với bộ tài liệu vận hành, đào tạo đội ngũ và kiểm tra định kỳ 2 lần mỗi năm, dựa trên quy trình 7 bước dịch vụ và 8 bước an toàn. Hãng này cũng đa dạng hóa kênh nhận phản hồi từ người dùng, thông qua website, mạng xã hội, hotline, các mã QR tại trung tâm, cam kết phản hồi trong 24 giờ, hoặc tối đa 72 giờ với phản ánh tại trung tâm.

Kiểm tra lốp nằm trong 8 hạng mục kiểm tra an toàn xe miễn phí. Ảnh: Michelin

Ngoài phân phối các dòng lốp tại thị trường Việt Nam, Michelin đang từng bước xây dựng hệ thống dịch vụ, kiểm tra và bảo dưỡng xe trên quy mô toàn quốc. Theo hãng, việc khai trương trung tâm thứ 100 là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và đưa các dịch vụ đạt chuẩn mực quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Quang Anh