7 bộ giáp nổi tiếng có niên đại hàng thế kỷ

Giáp Yoroi của Nhật Bản (700 năm tuổi). Bộ giáp do Ashikaga Takauji tặng cho một ngôi đền gần Kyoto vào thế kỷ 14. Ảnh: Metropolitan Museum of Art/Gift of Bashford Dean/Creative Commons Zero

Samurai là những thành viên của tầng lớp chiến binh quý tộc ở Nhật Bản. Họ phục vụ cho triều đình và quý tộc thế kỷ 12 - 19. Trong thời gian đó, samurai mặc nhiều loại giáp khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là ō-yoroi, nghĩa là "bộ giáp vĩ đại" trong tiếng Nhật. Họ thường mặc chúng khi cưỡi ngựa. Bộ giáp làm từ những tấm sắt và da trang trí tinh vi, sau này trở thành những di vật gia đình quý giá.