7 bệnh nhân Covid-19 tử vong ghi nhận trong một ngày

Bộ Y tế tối 13/7 công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM mắc nhiều bệnh lý nền tử vong, nâng số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên cả nước lên 7.

"Bệnh nhân 2983" nữ, 65 tuổi, nhập cảnh tại An Giang, dương tính ngày 5/5, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang. Ngày 13/5, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM với chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm nCoV, tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ 4, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân tử vong ngày 1/7, chẩn đoán: Viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm nCoV, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường (Covid-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

"Bệnh nhân 17165", nữ 77 tuổi, địa chỉ quận Bình Tân, TP HCM, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật. Bệnh nhân dương tính ngày 27/6, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bệnh nhân tử vong ngày 10/7 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm nCoV trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.

Chiều 13/7, Tiểu ban điều trị ghi nhận 5 ca tử vong do Covid-19 ghi nhận từ số 126-130. "Bệnh nhân 17488", nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, TP HCM, tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Bệnh nhân dương tính ngày 29/6, điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi, tử vong ngày 5/7 với chẩn đoán viêm phổi do nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ. "Bệnh nhân 14625", nam 39 tuổi, địa chỉ quận 1, TP HCM, tiền sử lao phổi đã điều trị hai lần, dương tính ngày 21/6, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Người bệnh tử vong ngày 6/7, chẩn đoán viêm phổi do nCoV mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, di chứng lao phổi. "Bệnh nhân 13298", nam 61 tuổi, địa chỉ quận 8, TP HCM, tiền sử tăng huyết áp 10 năm nay, dương tính ngày 20/6, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bệnh nhân tử vong ngày 6/7, chẩn đoán viêm phổi do nCoV mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tổn thương thận cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp. "Bệnh nhân 18753", nữ 48 tuổi, địa chỉ huyện Thống Nhất, Đồng Nai, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì. Bệnh nhân dương tính ngày 2/7, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, tử vong ngày 7/7 với chẩn đoán Covid-19, đột tử nghi do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, rối loạn men gan, lipid máu. "Bệnh nhân 12451", nam, 55 tuổi, địa chỉ Lục Ngạn, Bắc Giang, tiền sử xơ gan do rượu, dương tính ngày 15/6, điều trị tại Bệnh viện huyện Tân Yên. Ngày 23/6, bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, ngày 3/7 chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Người bệnh tử vong ngày 11/7, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi tiến triển do CoV, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm mô tế bào cẳng chân phải trên bệnh nhân xơ gan. Như vậy, tổng số tử vong ở đợt dịch thứ 4 lên 97, kể từ đầu năm 2020 đến nay là 132.

Lê Nga