68 năm chinh phục người tiêu dùng của Kymdan

Sau gần 7 thập kỷ, Kymdan trở thành thương hiệu nệm cao su thiên nhiên lớn nhất Việt Nam nhờ tập trung vào giá trị cốt lõi - chất lượng sản phẩm.

Từ những ngày đầu giới thiệu sản phẩm ra thị trường, Kymdan đã luôn chú trọng đến tính năng thân thiện môi trường, với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, chất lượng, an toàn.

Bên cạnh đó, Kymdan không ngừng cải tiến quy trình sản xuất. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến thị hiếu của người tiêu dùng. "Đời sống ngày càng được cải thiện, mong muốn sản phẩm không những tốt mà còn phải thẩm mỹ, đẹp. Sản phẩm Kymdan ngày nay đạt được tính thẩm mỹ cao, mang đến sự sang trọng và hiện đại cho nội thất phòng ngủ", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Các sản phẩm từ Kymdan hiện nay được thiết kế hiện đại, sang trọng. Ảnh: Kymdan

Để luôn đổi mới, hãng nệm cao su 68 tuổi cho ra mắt những sản phẩm cao cấp, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng có thu nhập khá. Theo nghiên cứu của doanh nghiệp, nhóm khách hàng này luôn mong muốn tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đẹp mắt, mà còn có giá trị sử dụng thực tế, mang đến những trải nghiệm êm ái, bảo vệ được sức khỏe. Nhiều khách hàng phản hồi, bộ 3 dòng sản phẩm cao cấp Kymdan Special Deluxe Pillow Top Soft, Kymdan Special Deluxe Pillow Top Cloud, Kymdan Special Deluxe Pillow Top Royal mang đến cảm giác êm ái, mang lại giấc ngủ ngon, bảo đảm sức khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dòng nệm cao cấp Kymdan Special Deluxe Pillow Top Royal. Ảnh: Kymdan

Ngoài chất lượng, trải nghiệm người dùng cũng là điều Kymdan chú trọng. Theo đó, các cửa hàng sang trọng, tinh tế với thiết kế xanh, gần gũi với thiên nhiên được mở ở các trung tâm thương mại lớn như: Crescent Mall Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park, Vạn Hạnh Mall, AEON Mall Tân Phú Celadon, GIGA Mall (TP HCM), hệ thống Vincom bao gồm Royal City, Phạm Ngọc Thạch, Ocean Park (Hà Nội), tạo điều kiện cho các gia đình vào những dịp cuối tuần đến trung tâm thương mại vui chơi, kết hợp tham quan và mua sắm, cả nhà đều có thể trải nghiệm được sản phẩm thoải mái, an toàn.

Cửa hàng trải nghiệm của Kymdan tại TTTM Crescent Mall, Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Kymdan

Thương hiệu Việt này đồng thời chú trọng cập nhật các công nghệ mới như tích hợp mua sắm trực tuyến qua app, website... để giúp khách hàng dù ở bất kỳ đâu, cũng có thể chọn được sản phẩm ưng ý mà không cần đến cửa hàng. Đây cũng là việc làm tối ưu trong giai đoạn dịch bệnh, giúp hạn chế lây nhiễm và đảm bảo an toàn cho người mua hàng.

hách hàng có thể mua nệm Kymdan trực tuyến qua website. Ảnh: Kymdan

"Tại Việt Nam hiện nay, số thương hiệu có tuổi đời trên nửa thế kỷ không nhiều. Kymdan đã nỗ lực không ngừng để trở thành một trong những thương hiệu Việt phát triển vững chắc qua hành trình 68 năm với không ít gian nan, thử thách. Khi mua một sản phẩm lâu năm uy tín, người tiêu dùng đã chung tay góp sức phát triển thương hiệu Việt", đại diện Kymdan cho biết.

Nhân dịp 68 năm thành lập, Kymdan mang đến chương trình khuyến mại mừng sinh nhật công ty, tri ân khách hàng. Chương trình diễn ra trong 68 ngày, từ 11/3 đến 17/5 với những ưu đãi đặc biệt, áp dụng tại hệ thống cửa hàng Kymdan, tổng đài 18009053, website www.kymdanshop.vn, ứng dụng Kymdan Store (tải tại đây) và Fanpage Kymdan Official.

Theo đó, khách hàng mua nệm (mattress) Kymdan ngoài được giảm 8% trên giá niêm yết, sẽ nhận thêm chiết khấu đặc biệt và các bộ quà tặng cao cấp khác theo giá trị nệm mua, cụ thể như sau:

- Khách mua dòng sản phẩm nệm Kymdan Special Deluxe Pillow Top được giảm thêm 6,8 triệu đồng và nhận bộ quà tặng Thịnh Vượng (gồm 5 sản phẩm cao cấp: một bộ ga Serenity kèm vỏ mền, một ruột mền Sleep Soundly, 2 gối Pillow PressureFree Air và một tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Khách mua nệm từ 45 triệu đồng trở lên được giảm thêm 2,3 triệu đồng và nhận bộ quà tặng Thịnh Vượng (gồm 5 sản phẩm cao cấp: một bộ ga Serenity kèm vỏ mền, một ruột mền Sleep Soundly, 2 gối Pillow PressureFree Air và 1 tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Khách mua nệm từ 35 triệu đồng đến dưới 45 triệu đồng được giảm thêm 1,8 triệu đồng và nhận bộ quà tặng Thịnh Vượng (gồm 5 sản phẩm cao cấp: một bộ ga Serenity kèm vỏ mền, một ruột mền Sleep Soundly, 2 gối Pillow PressureFree Air và 1 tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Khách mua nệm từ 25 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng, được giảm thêm 1,3 triệu đồng và nhận bộ quà tặng Hồng Phát (gồm 3 sản phẩm Kymdan cao cấp: 2 bộ ga Lavish và một tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Khách mua nệm từ 17 đến dưới 25 triệu đồng được giảm thêm 900.000 đồng và nhận bộ quà tặng Phúc Lộc (gồm 2 sản phẩm Kymdan: một bộ ga Lavish và một tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Khách mua nệm dưới 17 triệu đồng (áp dụng với nệm có kích thước chiều rộng từ 80 cm trở lên) được nhận quà tặng Tiện Nghi (gồm một tấm an toàn vệ sinh nệm).

- Ngoài ra, khách hàng mua đơn hàng có sản phẩm gối hoặc ga trải giường Kymdan cùng loại có giá trị từ 3,5 triệu đồng trở lên được giảm thêm 700.000 đồng.

Mai Thương