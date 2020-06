68 căn hộ, biệt thự độc bản dành riêng giới thượng lưu

Văn Phú - Invest ra mắt 68 căn hộ và biệt thự Grandeur Palace - Giảng Võ, với những tiêu chuẩn "đo ni đóng giày" cho cộng đồng đẳng cấp tại Việt Nam.

Với tham vọng tái định nghĩa chuẩn mực thượng lưu, chủ đầu tư Văn Phú - Invest vừa giới thiệu ra thị trường 68 căn hộ, biệt thự Grandeur Palace - Giảng Võ. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa 138B Giảng Võ, nằm gần ngã 4 giao cắt Cát Linh - Giang Văn Minh - Kim Mã quận Ba Đình, Hà Nội. Sản phẩm chỉ dành cho số ít khách hàng thượng lưu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đây là những sản phẩm độc bản, có thiết kế riêng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Văn Phú - Invest trước đây được biết đến là ông chủ của các dự án khu đô thị trung và cao cấp tại Hà Nội. Lần đầu tiên theo đuổi phân khúc hạng sang, Văn Phú - Invest cũng có những hướng đi riêng.

Lý giải về việc tham gia phân khúc mới bằng các căn hộ và biệt thự cao cấp giữa trung tâm Hà Nội, vị đại diện cho biết nhu cầu của giới thượng lưu Việt dần tiệm cận với tiêu chuẩn của các tỷ phú trên thế giới. Riêng lĩnh vực bất động sản, họ càng kỹ tính hơn và thương họ chọn các sản phẩm giới hạn, đáp ứng sự riêng tư và đi kèm đặc quyền. "Tại Việt Nam, các dự án địa ốc đáp ứng đủ các tiêu chí này thuộc loại hiếm", vị này nói.

Phối cảnh dự án Grandeur Palace - Giảng Võ

Theo phân tích của vị này, sự khác biệt, không giống với số đông là tiêu chuẩn về độc quyền mà giới thượng lưu luôn hướng trong chi tiêu, tận hưởng cuộc sống. Không lạ khi những thương hiệu như Louis Vuitton, Gucci, Rolex, Lamborghini, Chanel... đều cho ra mắt những sản phẩm phiên bản limited (phiên bản giới hạn).

"Dòng thương hiệu Grandeur Palace là cách để Phú Văn Phú - Invest đưa thương hiệu đến gần với giới thượng lưu đồng thời cũng khẳng định sự thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp với nhóm khách hàng đặc biệt này", ông này nói.

Để đáp ứng sự riêng tư và những đặc quyền, chủ đầu tư thiết kế tầng hầm dành riêng cho khối biệt thự đi thẳng tới từng tư gia, các tiện ích bể bơi sky pool, khu vui chơi trẻ em cho các cư dân Grandeur Palace - Giảng Võ. Những đặc quyền tại gia như dịch vụ quản gia, tận hưởng ẩm thực 5 sao phục vụ ngay tại nhà hoặc thưởng ngoạn dịch vụ xe sang... đều nhằm đảm bảo sự riêng tư của mỗi chủ nhân trong mọi mặt.

Phối cảnh khu biệt thự trong dự án.

Trong cuốn sách "Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng" của tác giả Elizabeth Currid - Halkett cũng đánh giá những người giàu có chi rất mạnh tay để bảo vệ sự riêng tư và các vấn đề an ninh cho bản thân và gia đình. Đó là lý do vì sao bất động sản đắt đỏ nhất ở các thành phố lớn trên thế giới như New York, London, Singapore... đều được giới siêu sao, giàu có săn lùng chỉ để có cuộc sống riêng tư hoàn hảo, với các dịch vụ đỉnh cao, không lặp lại.

Tại nhiều quốc gia, những khu vực trung tâm sầm suất này thường được gọi là khu phố thượng lưu khi quy tụ nhiều tỷ phú, nhà tài phiệt, chính trị gia sinh sống. Vì vậy, an ninh rất nghiêm ngặt, đảm bảo cuộc sống của các chủ nhân không bị làm phiền bởi sự tò mò của những người xung quanh. Đây cũng là những tiêu chí để Văn Phú - Invest hiện thực hóa cho tất cả dự án mang thương hiệu của dòng sản phẩm hạng sang Grandeur Palace.

Phối cảnh hầm để xe riêng tại dự án.

Ngoài ra, theo chủ đầu tư trở thành cư dân của Grandeur Palace - Giảng Võ đồng nghĩa khách hàng sống trong một cộng đồng văn hóa cùng đẳng cấp và tinh tế. Ở đó, họ có cơ hội kết giao với những người có địa vị cao, có tiếng nói trong xã hội, hay những các doanh nhân thành đạt. Mỗi chủ nhân biệt thự đều có cơ hội thành công nhờ mối quan hệ cộng đồng đẳng cấp mà không phải nơi nào cũng có.

Theo hãng nghiên cứu Wealth-X công bố báo cáo về người giàu thế giới - High Net Worth Handbook 2019 (tài sản từ 1 đến dưới 30 triệu USD), Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018-2023, với 10,1% mỗi năm.

Chuyên gia kinh tế đánh giá, một trong những chuẩn giàu mới là sở hữu danh mục bất động sản đa dạng, đắt giá như: nhà mặt tiền ở thành phố lớn, căn hộ hạng sang ở khu trung tâm, biệt thự nghỉ dưỡng tại các thành phố biển... Do đó, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp địa ốc có tiềm lực tài chính, theo đuổi các sản phẩm riêng biệt cho nhóm khách hàng này.

Hoài Phong