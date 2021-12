67 xe BMW R 1250 GS mới đến tay khách Việt

Nhà phân phối nhận hơn 110 đơn đặt hàng, đã bàn giao 67 xe R 1250 GS và GS Adventure cho những khách hàng đầu tiên, sau 1 tuần ra mắt.

Đại diện nhà phân phối Thaco Auto cho biết, hãng vừa bàn giao lô xe R 1250 GS và GS Adventure đến khách hàng đặt trước. Sau một tuần ra mắt, dòng xe này ghi nhận 110 đơn đặt hàng, hãng đã bàn giao 67 chiếc trong lô xe đầu tiên. Từ năm 2018 đến nay, đã có gần 600 chiếc BMW GS lăn bánh tại Việt Nam, đây cũng là dòng xe làm nên tên tuổi BMW trong thế giới hai bánh.

Chiếc BMW R 1250 GS Rallye trước khi bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Thaco Auto.

Ở quy mô toàn cầu, dòng xe GS của BMW có doanh số bán khoảng 60.000 xe mỗi năm. Đây là dòng xe có lịch sử phát triển hơn 40 năm, từ mẫu R 80 G/S ra mắt năm 1980. Trải qua nhiều thế hệ phát triển, GS là dòng xe thường nằm top đầu trong các bình chọn của nhiều tạp chí chuyên ngành môtô tại châu Âu, ở hạng mục Enduro và Supermoto.

R 1250 GS và R 1250 GS Adventure là dòng môtô dành cho địa hình, nổi tiếng với động cơ boxer của BMW, cạnh tranh với các đối thủ như Ducati Multistrada hay KTM 1290 Super Adventure. Ở phiên bản mới, bộ đôi Adventure giữ nguyên ngoại hình bề thế, đậm phong cách GS của phiên bản tiền nhiệm. Điểm khác biệt là tuỳ chọn màu sơn mới. Phiên bản Triple Black có màu đen chủ đạo, kết hợp màu kim loại Blackstorm metallic và màu xám Anot. Tiêu biểu là phần dẫn động phủ đen được bao quanh bởi khung chính màu xám mờ. Khung sau và ghi đông được mạ màu đen. Thêm vào đó, phần nhựa đầu đèn phía trước, giá đỡ hành lý, hệ thống phuộc trước và bộ kẹp phanh đều mang màu đen chủ đạo.

Nhóm người dùng nhận bàn giao xe tại đại lý BMW Motorad. Ảnh: Thaco Auto.

Phiên bản kỷ niệm "40 Years GS" có phong cách "Bumblebee" độc đáo, kết hợp màu sơn đen vàng như phiên bản R 100 GS huyền thoại. Bộ tem và logo "40 năm GS" màu vàng nổi bật trên thân xe đen, kết hợp yên xe vàng đen Option 719 độc đáo, ốp lốc máy HP/Shadow kỉ niệm 40 năm, khiến chiếc xe khác biệt và độc đáo so với tất cả các mẫu BMW Motorrad hiện nay.

Kính chắn gió Rallye và yên Rallye với hai tông màu đen và vàng tạo điểm nhấn phá cách cho xe. Đèn pha LED kết hợp đèn định vị ban ngày Daytime Riding Light có thêm dải đèn chữ X, cùng đèn Cruising Light – 2 đèn xi-nhan trước luôn sáng, tạo nhận diện mới cho xe GS. 2 đèn xi nhan sau được nâng cấp để sáng cùng đèn hậu, hoặc nháy liên tục chậm hay nhanh tùy vào việc phanh thông thường hay khẩn cấp.

Bên trong cụm đèn pha được bổ trợ thêm công nghệ đèn nghiêng theo góc lái Adaptive Cornering Light hiện đại. Chế độ đèn Welcome (chào mừng) khi khởi động, chế độ Goodbye (chào tạm biệt) khi tắt máy đã có trên GS mới, tạo cảm giác thân thiện với người dùng. Chế độ Follow me Home (theo tôi vào nhà) được bổ sung để hỗ trợ người lái dắt xe vào trong những không gian tối.

BMW R 1250 GS và R 1250 GS Adventure mới sử dụng động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.254 cc. Công suất tối đa 136 mã lực tại tua máy 7.750 vòng/ phút. Sức kéo 143 Nm tại tua máy 6.250 vòng/ phút. Công nghệ trục cam biến thiên BMW ShiftCam mới, van biến thiên với 2 gối cam cao thấp khác nhau, tối ưu công suất và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống điều khiển động cơ BMS-O và kim phun kép giúp gia tăng hiệu suất buồng đốt.

Bộ đôi được nâng cấp hàng loạt các trang bị công nghệ mới. Chế độ lái nâng cao Riding Mode Pro được bổ sung thêm chế độ lái Eco, cung cấp đến 7 chế độ lái, đáp ứng các điều kiện mặt đường khác nhau. Ngoài ra, 2 chế độ Dynamic Pro và Enduro Pro đều có các tùy chọn cá nhân hóa để điều chỉnh xe theo yêu cầu của chủ nhân. Bên cạnh đó, xe trang bị hệ thống treo điện tử DESA thế hệ mới (Dynamic Electronic Suspension Adjustment "Next Generation") với khả năng tự điều chỉnh tải trọng, phản hồi nhanh chậm của phuộc theo các chế độ lái, điều kiện mặt đường và độ bám trong cua.

BMW R 1250 GS và R 1250 GS Adventure mới được trang bị nhiều công nghệ an toàn như: Kiểm soát lực kéo DTC (chống trượt), phanh động cơ chủ động MSR, hỗ trợ phanh khẩn cấp DBC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSC Pro, Sang số nhanh Gear Shift Assistant Pro... Công nghệ New BMW Integral ABS Pro giúp việc phanh trong cua an toàn hơn, khi bóp phanh trước, phanh sau tự động bóp với lực phân bổ điện tử thông minh, tuỳ theo độ nghiêng, mặt đường và chế độ lái.

Các tiện nghi khác gồm: sưởi tay lái, ổ cắm điện 12V, cổng USB-A 5V... Cả hai mẫu xe có màn hình TFT 6,5 inch, điều khiển bằng Multi Controller thông qua ứng dụng, cho phép người dùng kết nối và sử dụng các chức năng như đàm thoại, nghe nhạc, dẫn đường ngay trên màn hình.

BMW R 1250 GS mới có ba tuỳ chọn màu sắc gồm: Triple Black, Rallye và phiên bản "40 Years GS", giá bán lần lượt 639 triệu, 659 triệu và 669 triệu đồng (đã bao gồm VAT). R 1250 GS Adventure cũng có ba tuỳ chọn màu sơn tương tự, giá bán lần lượt 709 triệu, 719 triệu và 739 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe được bảo hành 3 năm không giới hạn số km.

Tuấn Vũ