657.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2024 chủ yếu cho hạ tầng giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2024, toàn quốc dành 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công, chủ yếu là hạ tầng giao thông, phấn đấu giải ngân ít nhất 95%.

Chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành giao thông sáng 16/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói cả nước đang thúc đẩy ba động lực tăng trưởng, trong đó có đầu tư (trong nước, nước ngoài, đầu tư tư nhân và toàn xã hội).

Đầu tư công có vai trò quan trọng, dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Cùng với thúc đẩy động lực tăng trưởng, tập trung giải ngân đầu tư công, khai thác các dự án giao thông sẽ giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, giảm giá thành đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế.

"Dự án giao thông còn tạo không gian phát triển mới vì đường đi đến đâu, mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ", Thủ tướng nói, cho biết lựa chọn đột phá về hạ tầng, đặc biệt ở lĩnh vực giao thông là lựa chọn đúng đắn, sáng suốt, yếu tố quyết định sự phát triển trước mắt và lâu dài.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, những năm qua việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đã được thúc đẩy, tạo ra phong trào, xu thế "không chỉ trung ương mà địa phương cũng làm được". Năm 2021-2022 là giai đoạn khởi động, chuẩn bị và phê duyệt dự án, năm 2023 triển khai đồng loạt, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm.

Biểu dương các đơn vị nỗ lực thúc đẩy các dự án, nhưng Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số công trình chậm do thủ tục đầu tư kéo dài; giải phóng mặt bằng chậm; chưa chủ động nguyên vật liệu do vướng quy định. Vì vậy, ông yêu cầu đại biểu dự họp đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn. Những khó khăn trong sử dụng vốn ODA, dùng cát biển xây cao tốc... cũng cần tìm giải pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành giao thông sáng 16/2. Ảnh: Nhật Bắc

Tại phiên họp, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết đa số các dự án mới triển khai đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, giải ngân ở mức cao hoặc vượt yêu cầu. Toàn quốc có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 sân bay, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là cao tốc và các đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai TP HCM.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông đã hoàn thành 9/11 dự án thành phần giai đoạn 2017-2020 và Mỹ Thuận - Cần Thơ theo đúng kế hoạch, nâng tổng số đường cao tốc lên 1.892 km, trong đó riêng năm 2023 là 475 km. Hai dự án còn lại đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực triển khai để hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025 mặc dù năm đầu triển khai còn vướng mắc nhiều về mặt bằng và vật liệu xây dựng nhưng các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công, bám sát tiến độ đề ra. 5 dự án đường bộ cao tốc trục Đông - Tây và đường vành đai, tiến độ triển khai còn chậm, trừ một số gói thầu do TP HCM và Long An (đường Vành đai 3), Hà Nội (đường Vành đai 4), Bà Rịa - Vũng Tàu (đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), Đăk Lăk và Khánh Hòa (Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột) làm cơ quan chủ quản triển khai cơ bản đáp ứng kế hoạch.

Các dự án cao tốc khác như Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang; Cao Lãnh - An Hữu; Bến Lức - Long Thành đang được các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và dự án Bến Thành - Suối Tiên đang được Hà Nội và TPHCM rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong hợp đồng, đào tạo nhân sự, hoàn tất thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu công trình, chứng nhận an toàn hệ thống để phấn đấu vận hành đoạn tuyến Nhổn - ga Hà Nội và dự án Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 7/2024.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các gói thầu đang tổ chức thi công như nhà ga hành khách, xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các nhà thầu tích cực triển khai bám sát tiến độ.

Các gói thầu chưa khởi công như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, công trình thiết yếu... đang được triển khai thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu. Gói thầu nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được ACV thi công sát tiến độ, giải ngân đạt 2.477/10.825 tỷ đồng (23%).

Viết Tuân