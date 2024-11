650 drone mở màn tuần lễ hội du lịch tại Long An

Hàng nghìn người dân và du khách xem buổi trình diễn nghệ thuật của 650 drone khai mạc tuần lễ văn hóa - thể thao và du lịch Long An, tối 28/11.

Lễ khai mạc tuần văn hóa - thể thao - du lịch Long An lần thứ 2 diễn ra từ 28/11 đến 4/12 với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm" tại khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường 6, TP Tân An.

Hàng nghìn người dân xem trình diễn drone tại tuần lễ văn hóa, du lịch Video biểu diễn drone, biểu diễn ca múa nhạc tại chương trình khai mạc. Video: Nam An

Trước lễ dù trời mưa rào nhẹ nhưng hàng nghìn người dân vẫn đến quanh khu vực sân khấu xem biểu diễn nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, thời gian qua, ngành du lịch Long An đã có bước chuyển mình, xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc trưng là "Sông Vàm Cỏ trên nền cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười và dịch vụ vui chơi giải trí", thu hút ngày càng nhiều khách tham quan, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

"Tuần lễ văn hóa - thể thao - du lịch Long An năm nay thể hiện cho tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy - động lực bắt nguồn từ sự đổi mới - sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", vị lãnh đạo tỉnh nói.

Long An hiện có 130 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh thắng, khảo cổ. Tỉnh còn có 5 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm Tục cúng việc lề, Đại lễ Kỳ Yên, Lễ hội vía Bà Ngũ hành, Lễ làm chay, Nghề dệt chiếu lác. Ngoài ra, Long An có 2 bảo vật quốc gia gồm Tượng Thần Visnu và Bộ sưu tập hiện vật vàng cùng 7 làng nghề truyền thống được công nhận như dệt chiếu, chầm nón lá, bịt trống, mây tre đan và trên 400 lễ hội còn duy trì và phát triển đến nay.

Theo lãnh đạo địa phương, với chuỗi 10 hoạt động đa dạng, phong phú, kết hợp không gian giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc, sự kiện là cơ hội cho các doanh nghiệp, các địa phương liên kết, hợp tác phát triển, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, giao lưu đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Biểu diễn drone với dòng chữ Mời bạn về Long An. Ảnh: Nam An

22h, chương trình biểu diễn drone kéo dài khoảng 10 phút, mô phỏng hình ảnh các địa điểm du lịch nổi tiếng như tượng đài Long An, khu di tích lịch sử Bình Thành (Đức Huệ), cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, bản đồ hành chính tỉnh Long An, tượng đài anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hoa súng, loài hoa biểu tượng của vùng Đồng Tháp Mười.

"Lần đầu tiên mới tôi tận mắt thấy biểu diễn drone quy mô lớn nên tôi dắt hai cháu nội theo xem dù lượng khán giả khá đông, di chuyển hơi vất vả", ông Nguyễn Văn Hận, 50 tuổi nói. Nhiều người dân thích thú dùng điện thoại ghi lại các hình ảnh làm kỷ niệm.

Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch, du khách sẽ được tham gia lễ hội âm nhạc, thương mại ẩm thực Long An - Hàn Quốc, giao lưu trải nghiệm tại các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh như khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận - Dược liệu Đồng Tháp Mười, Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức cuộc thi tỏa sáng tài năng học sinh, sinh viên; giải việt dã quy tụ hơn 3.000 vận động viên tham gia; giải vô địch thể hình, biểu diễn võ thuật; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tuần du lịch.

Tuần văn hóa - thể thao - du lịch dự kiến đón khoảng một triệu lượt khách, doanh thu ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Long An thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, cách TP HCM khoảng 50 km. Tỉnh có hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây gắn liền với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân. Đây là địa phương có hệ sinh thái Đồng Tháp Mười đa dạng và phong phú hệ động - thực vật, các di tích lịch sử văn hóa - cách mạng và các công trình nghệ thuật kiến trúc, các lễ hội, làng nghề truyền thống và đặc sản đồng quê.

Nam An