65 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau 30 giờ phát động

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng sau 30 giờ phát động và đang tiếp tục tăng.

Thông tin được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu trong thư cảm ơn ngày 14/8. Chương trình hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025).

"Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam", thư cảm ơn nêu và khẳng định số tiền vận động là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba. Đây sẽ là nguồn lực quý báu hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và phát triển.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ gửi lời cảm ơn tới các ban, bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm và đông đảo người dân trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia. Chương trình sẽ tiếp tục trong 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ", năm 1973, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực.

Một dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ hai nước là chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973. Tại Cao điểm 241, ông tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Lời khẳng định ấy trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho quân và dân Việt Nam.