64 lao động trốn thoát từ cơ sở lừa đảo Campuchia

Đồng NaiĐồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tiếp nhận 64 lao động vừa trốn thoát tại cơ sở lừa đảo trực tuyến Campuchia.

Ngày 4/11, tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Đồng Nai) và một số cơ quan chức năng tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Số lao động được tiếp nhận tại cửa khẩu Hoa Lư. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Trong số người được phía Campuchia trao trả lần này có 64 lao động trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và một người bị chính quyền sở tại bắt giữ do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Trước khi được trả về Việt Nam, số người này đã bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tại tỉnh Siem Reap.

Những người được trao trả đợt này độ tuổi 16-40, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau khi tiếp nhận lao động từ phía Campuchia, cơ quan chức năng tiến hành làm việc, rà soát nhân thân rồi bàn giao về địa phương cho gia đình.

Thời gian qua các cửa khẩu biên giới với Campuchia ở Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai, Bộ đội biên phòng liên tục tiếp nhận công dân, người lao động được giải cứu từ các công ty lừa đảo, casino. Phần lớn những người này bị dụ dỗ sang Campuchia, sau đó bị ép lừa đảo người Việt qua mạng.

Phước Tuấn