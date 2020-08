63 nhân chứng vắng mặt tại phiên toà đưa người trốn sang Anh

Hà TĩnhTAND tỉnh hoãn xét xử 7 bị cáo đưa Phạm Thị Trà My, nạn nhân chết trong xe container tại Anh, xuất cảnh trái phép do vắng bị cáo và 63 nhân chứng, sáng 31/8.

Các bị cáo gồm: Trần Đình Trường, 35 tuổi; Nguyễn Quốc Thành, 26 tuổi; Nguyễn Thị Thúy Hòa, 36 tuổi và 4 người khác. Trong phần thủ tục, chủ tọa Trương Thị Lệ Thu thông báo một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thư tại bệnh viện, trong 64 người làm chứng chỉ một người có mặt.

Bị cáo Trường (áo trắng, hàng thứ hai) tại phiên tòa sáng 31/8. Ảnh: Đức Hùng

Khi được lấy ý kiến, 6 bị cáo có mặt muốn tòa tiếp tục làm việc. Đại diện bị hại là ông Phạm Văn Thìn (bố nạn nhân Trà My) nói "không có đề nghị gì, mọi việc do HĐXX quyết định".

Công tố viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc vắng nhiều người làm chứng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo được pháp luật bảo vệ, đề nghị xem xét hoãn phiên tòa.

Sau một phút hội ý tại chỗ, chủ tọa Trương Thị Lệ Thu nói: "Số lượng người làm chứng vắng quá lớn nên HĐXX quyết định hoãn". Phiên xử được mở lại lúc 7h30 ngày 14/9.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 6/2019, Trường liên lạc với Hòa và Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, trú Trung Quốc, đang bị truy nã quốc tế) làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh. Chị My sau đó được đưa qua Trung Quốc, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp, chi phí 22.000 USD. Khi chị My sang Pháp, Trường nhận 22.000 USD, nộp cho Hòa và Diễm 21.000 USD, giữ lại 1.000 USD tiền công.

Ông Phạm Văn Thìn (bên trái, bố nạn nhân Trà My) cùng vợ trước cổng TAND Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Chị Trà My sau đó được nhóm buôn người hướng dẫn nhập cảnh trái phép từ Pháp vào Anh, song dọc đường đã bị tử vong trong xe container tại hạt Essex, Anh.

Nhà chức trách cáo buộc, ngoài Trường, Hòa và Diễm, 5 bị cáo còn lại cũng liên quan việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu. Vào cuộc điều tra, tháng 2/2020, 7 người bị Công an Hà Tĩnh bắt.

Hôm 23/10/2019, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép, mang quốc tịch Việt Nam, chết trong xe container do thiếu oxy và quá nóng. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người. Tại phiên xử hôm 28/8 tại Tòa Hình sự Trung tâm Anh và xứ Wales ở London, Ronan Hughes, kẻ cầm đầu đường dây buôn người đã nhận tội ngộ sát. Nhiều người liên quan vụ án đã bị bắt và buộc tội tại Anh, Pháp và Bỉ, bao gồm lái xe chở container là Maurice Robinson, người Bắc Ireland.

Đức Hùng