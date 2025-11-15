63 dự án bất động sản 'dính' đất nông nghiệp ở TP HCM được tháo gỡ

63 khu đất thuộc nhiều dự án bất động sản có tổng diện tích hơn 8,5 triệu m2 gặp vướng mắc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được TP HCM chấp thuận thí điểm làm nhà ở thương mại.

Các khu đất được các đại biểu HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/11, cụ thể hóa Nghị quyết 171 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Kết quả rà soát của ngành chức năng cho thấy 63 khu đất đáp ứng các điều kiện, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt tổng diện tích đất ở tăng thêm không vượt quá 30% so với quy hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, với tổng diện tích khoảng 8,5 triệu m2, diện tích đất ở trên 438 ha (gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở) không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch, đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 80 ha. Các nhà đầu tư đều chọn phương án thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất thay vì đề xuất thu hồi đất.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư, nhà phố, đất nền... tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cụ thể, khu vực TP HCM (cũ) có 56 khu đất với tổng diện tích khoảng 564 ha trong đó diện tích đất ở khoảng 310 ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 77 ha. Các dự án được tháo gỡ như Khu dân cư Sadeco Phước Kiển (xã Nhà Bè), Dự án nhà ở thương mại, shophouse, căn hộ, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí của GigaMall Việt Nam (xã Cần Giờ), Dự án LaChateau 2 của Công ty Lê Thành, Viva Center ở phường Tân Mỹ...

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 291 ha với diện tích đất ở khoảng 129 ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 28.638 m2. Các dự án được tháo gỡ chủ yếu thuộc địa bàn xã Long Điền như Khu đô thị Long Điền của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, Khu nhà ở sinh thái An Hưng (An Hưng Land), Khu nhà ở sinh thái An Vương (An Vương Land)...

Cũng tại kỳ họp này, UBND TP HCM cho biết có 12 khu đất đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản với tổng diện tích khoảng 101 ha muốn tham gia thí điểm. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, ngành chức năng nhận thấy chưa phù hợp nên không được đưa vào danh mục theo quy định tại Nghị quyết số 171.

Trước đó, tại kỳ họp cuối tháng 9, HĐND TP HCM cũng chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp. Các khu đất có tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2, trong đó gần 213.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích. Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu tại địa bàn TPHCM cũ.

Nghị quyết số 171 của Quốc hội là một cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản nhà ở thương mại. Thời gian thực hiện từ 1/4/2025 đến hết 31/3/2030.

Theo quy định của Luật Đất đai, để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhà đầu tư phải có 100% đất ở hoặc đất phi nông nghiệp (không phải đất sản xuất kinh doanh). Điều này gây ách tắc lớn đối với các dự án có xen lẫn đất nông nghiệp hoặc đất khác.

Nghị quyết 171 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại, mà không cần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Điều này giúp rút ngắn quy trình, thủ tục, và giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tăng nguồn cung nhà ở.

Dự án được thí điểm phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt như thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị; Tổng diện tích đất ở trong dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch của tỉnh/thành phố; Không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND cấp tỉnh thông qua.

