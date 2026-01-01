61 ngày sửa chữa cầu Long Biên

Từ ngày 1/11/2025, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo chiều từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm được tạm dừng khai thác trong thời gian 61 ngày để sửa chữa.
Cầu Long Biên lúc 10h sáng 31/12. Phần khung sắt đoạn vắt qua đường Trần Nhật Duật được phủ một lớp sơn trắng.
Từ ngày 1/11/2025, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo chiều từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm được tạm dừng khai thác trong thời gian 61 ngày để sửa chữa.
Cầu Long Biên lúc 10h sáng 31/12. Phần khung sắt đoạn vắt qua đường Trần Nhật Duật được phủ một lớp sơn trắng.
Một phần mặt đường bị hư hỏng, gồ ghề cầu Trần Nhật Duật và cầu Long Biên, đoạn giáp ga Long Biên được đổ bêtông và làm mới thành cầu.
Việc sửa chữa cầu Long Biên nằm trong dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Một phần mặt đường bị hư hỏng, gồ ghề cầu Trần Nhật Duật và cầu Long Biên, đoạn giáp ga Long Biên được đổ bêtông và làm mới thành cầu.
Việc sửa chữa cầu Long Biên nằm trong dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Công nhân cũng tiến hành sơn lại nhiều khung sắt đỡ gỗ tà vẹt tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Công nhân cũng tiến hành sơn lại nhiều khung sắt đỡ gỗ tà vẹt tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Các đèn báo đường thủy, biển chỉ dẫn cũng được sơn mới, giúp tàu thuyền qua lại dễ nhận biết.
Các đèn báo đường thủy, biển chỉ dẫn cũng được sơn mới, giúp tàu thuyền qua lại dễ nhận biết.
Dưới gầm cầu, hàng chục công nhân đang thay thế các bu lông, ốc vít bị rỉ sét. Sau khi lắp đặt xong, các chi tiết được sơn phủ để chống ăn mòn.
Ở phần đường sắt, nhiều vị trí hư hỏng hiện cũng đã được công nhân tiến hành sửa chữa.
Dưới gầm cầu, hàng chục công nhân đang thay thế các bu lông, ốc vít bị rỉ sét. Sau khi lắp đặt xong, các chi tiết được sơn phủ để chống ăn mòn.
Ở phần đường sắt, nhiều vị trí hư hỏng hiện cũng đã được công nhân tiến hành sửa chữa.
Dù cho thông xe trở lại, việc sửa chữa cầu vẫn tiếp tục. Ngay phía dưới chân cầu, nhiều thanh sắt đỡ cầu được tháo dỡ, sơn sửa lại ngay tại chỗ.
Tính đến năm 2025, cầu Long Biên đã hơn 120 năm tuổi. Công trình được khởi công năm 1899, khánh thành năm 1902, trở thành biểu tượng lịch sử, chứng nhân cho những thăng trầm của Hà Nội. Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục trên cầu hiện xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
Dù cho thông xe trở lại, việc sửa chữa cầu vẫn tiếp tục. Ngay phía dưới chân cầu, nhiều thanh sắt đỡ cầu được tháo dỡ, sơn sửa lại ngay tại chỗ.
Tính đến năm 2025, cầu Long Biên đã hơn 120 năm tuổi. Công trình được khởi công năm 1899, khánh thành năm 1902, trở thành biểu tượng lịch sử, chứng nhân cho những thăng trầm của Hà Nội. Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục trên cầu hiện xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
Việt An