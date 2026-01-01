61 ngày sửa chữa cầu Long Biên

Từ ngày 1/11/2025, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo chiều từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm được tạm dừng khai thác trong thời gian 61 ngày để sửa chữa.

Cầu Long Biên lúc 10h sáng 31/12. Phần khung sắt đoạn vắt qua đường Trần Nhật Duật được phủ một lớp sơn trắng.