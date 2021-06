600 triệu cho 30 giây quảng cáo trận Việt Nam ở vòng loại World Cup

Tuỳ theo khung giờ phát sóng, TVAd (Trung tâm quảng cáo và dịch vụ Truyền hình VTV) chào bán quảng cáo 3 trận thấp nhất từ 240 triệu đồng với thời lượng 10 giây và có thể lên tới 600 triệu đồng cho 30 giây xuất hiện.

Đây chưa phải giá quảng cáo kỷ lục trong các trận bóng có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Từ sau cú hích tại Thường Châu năm 2018, bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đà thăng hoa, từ góc độ thành tích lẫn sự quan tâm của người hâm mộ. Điều này khiến giá quảng cáo truyền hình của các trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam tăng mạnh.

Theo công bố của đơn vị sở hữu bản quyền - Next Media, 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 của đội tuyển Việt Nam được phát sóng trên VTV5 và VTV6 - hai kênh truyền hình quảng bá phủ sóng toàn quốc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Đơn vị này mong muốn khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi đội tuyển một cách thuận tiện nhất.

Đã có nhiều nhãn hàng và đơn vị đánh giá cao cơ hội quảng bá sản phẩm tới khách hàng như VinFast, Mykolor, Sơn Spec,... Các nhãn hàng đồ uống cũng thường lựa chọn quảng cáo vào khung giờ vàng này.

3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trở lại sau thời gian dài hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng G với thành tích 3 thắng, 2 hòa.

Hiện tại thầy trò Park Hang-seo vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Việt Nam sẽ lần lượt gặp hai đại diện của Đông Nam Á là Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), trước khi kết thúc vòng loại thứ 2 bằng màn đụng độ với đội chủ nhà UAE (15/6).

Thành Dương

Với mong muốn phủ sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại bảng G Vòng loại 2 World Cup 2022 đến với khán giả cả nước xem nội dung trên đa nền tảng, Đài THVN và Next Media quyết định hợp tác để phát sóng cả ba trận trên các kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV, ... Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media.

Hạ tầng trình chiếu công cộng, Next Media toàn quyền cấp phép cho các đơn vị, nhãn hàng phù hợp (căn cứ trên diễn biến thực tế của dịch Covid-19).