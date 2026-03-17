600 thủy thủ tàu sân bay Mỹ ngủ vạ vật vì đám cháy hơn 30 giờ

Các thủy thủ cho biết đám cháy khu giặt là trên tàu sân bay Gerald R. Ford kéo dài hơn 30 giờ, khiến hơn 600 người mất chỗ ngủ, phải nằm nghỉ trên sàn.

Hải quân Mỹ ngày 16/3 thông báo đã sơ tán thủy thủ thứ ba khỏi tàu sân bay USS Gerald R. Ford để chuyển lên bờ điều trị do thương tích trong vụ cháy khu giặt là trên chiến hạm này hồi tuần trước.

Đám cháy bắt nguồn từ lỗ thông gió của một máy sấy trong khu giặt là trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ngày 12/3 đã khiến lực lượng trên tàu mất hơn 30 tiếng để khống chế, NYTimes dẫn lời các thủy thủ trên tàu và quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời căn cứ Souda trên đảo Crete, Hy Lạp, ngày 26/2. Ảnh: AFP

Đám cháy khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn. Nhiều thủy thủ cũng không thể giặt đồ trong những ngày qua.

Tàu USS Gerald R. Ford có tổng cộng 4.500 thủy thủ và phi công, phần lớn ngủ trên các giường tầng chật hẹp trong khoang sinh hoạt chung.

Hải quân Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hàng chục người trên tàu báo cáo bị ngạt khói trong vụ cháy, song hỏa hoạn không ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và lò phản ứng hạt nhân.

Giường tầng cho các thủy thủ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: 13News

USS Gerald R. Ford có chiều dài 337 m, chiều ngang 78 m, là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Tàu đã bước sang tháng triển khai thứ 10 liên tục, sau khi được điều từ Caribe tới Trung Đông để tham gia chiến dịch không kích Iran.

Nếu tàu tiếp tục hoạt động trên biển đến giữa tháng 4, đây sẽ là đợt triển khai tàu sân bay dài nhất kể từ năm 1975 của Mỹ. Các thành viên thủy thủ đoàn trên Ford được thông báo đợt triển khai nhiều khả năng kéo dài tới tháng 5, đồng nghĩa họ có thể phải làm nhiệm vụ trên biển tròn một năm, gấp đôi thời gian triển khai thông thường của một tàu sân bay.

Ford cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi làm nhiệm vụ trên biển.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trên Biển Caribe hôm 19/1. Ảnh: US Navy

Vụ hỏa hoạn là sự cố mới nhất trong chuỗi vấn đề của tàu Ford. Truyền thông Mỹ tháng trước đưa tin hệ thống 650 nhà vệ sinh trên tàu thường xuyên bị tắc do lỗi thiết kế, xảy ra phổ biến đến mức được mô tả là "khủng hoảng nhà vệ sinh". Để thông tắc, hải quân phải sử dụng hóa chất đặc biệt tốn 400.000 USD mỗi lần dùng.

Giới quan sát đánh giá việc thời gian triển khai tàu Ford kéo dài sẽ gây khó khăn cho chiến hạm và thủy thủ đoàn. "Mức độ hao mòn tăng lên trong những chuyến đi dài ngày. Không thể vận hành tàu trong thời gian dài với cường độ cao vậy mà vẫn kỳ vọng nó cùng thủy thủ đoàn duy trì hiệu suất cao nhất", John F. Kirby, cựu phát ngôn viên Lầu Năm Góc, giải thích.

Các quan chức quân sự cũng cho biết đợt bảo dưỡng, nâng cấp lớn được lên lịch cho USS Gerald R. Ford tại xưởng Newport News, bang Virginia, hồi đầu năm cũng bị hoãn lại. Một quan chức nói Lầu Năm Góc nhận thức được tàu Ford đang dần "chạm ngưỡng chịu đựng", thêm rằng tàu USS George H.W. Bush đang chuẩn bị tới Trung Đông và nhiều khả năng sẽ thay thế để tàu Ford có thể trở về cảng nhà.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, CNN)