600 năm thăng trầm của 'Lịch sử hội sách Frankfurt'

Cuốn "Lịch sử hội sách Frankfurt" tái hiện thuở sơ khai, hoàng kim, lụi tàn và nỗ lực vực dậy của ngành in ấn, xuất bản phương Tây.

A history of the Frankfurt book fair xuất bản ngày 31/10/2007, do Peter Weidhaas - nguyên Giám đốc hội sách Frankfurt giai đoạn 1975-2000 - chấp bút. Bản tiếng Việt do An Khánh dịch, gồm 300 trang, ra mắt hôm 21/4. Ở phần đầu, tác giả nhấn mạnh ấn bản không chỉ gợi mở 600 năm thăng trầm của hội chợ sách lớn nhất thế giới, mà còn tái hiện lịch sử châu Âu và sự phát triển văn minh xã hội từ thế kỷ 15 đến hiện đại.

Sách gồm 25 chương, chia thành ba phần chính. Giai đoạn một bắt đầu từ năm 1454 đến 1764 - hội sách Frankfurt sơ khai với công nghệ in Gutenberg. Qua hình ảnh tư liệu sinh động, Peter Weidhaas lần lượt đề cập các ấn bản từng được độc giả quan tâm, cách thức buôn bán, vận chuyển, trao đổi sách.

Bìa cuốn "Lịch sử hội sách Frankfurt". Ảnh: Omega Plus

Frankfurt từng bước trở thành trung tâm trí tuệ thời ấy, là điểm gặp gỡ của các nhà buôn sách, giáo sư đại học ở châu Âu, thủ thư từ thư viện nhà nước, giáo hội, nhà thơ, nhà lưu trữ, chuyên gia toán học lẫn mục sư. Tác giả lý giải họ xem xét, mua loạt ấn phẩm mới nhất về bán, dàn xếp với nhà xuất bản, đàm phán phát hành tác phẩm mới hoặc trao đổi thông tin với đồng nghiệp.

Trong bối cảnh tri thức được coi trọng, hoạt động kinh doanh sách chạm đến những mốc son, liên tục sinh lời. Thời điểm đó, với giá một cuốn Kinh Thánh, bạn có thể mua hai con bê, sáu cừu, 15 ngỗng, 220 cá trích, 1.200 viên gạch nung hoặc 1.300 quả trứng. Chi phí này ngang với tiền công cả năm của một hầu gái.

Tác giả Peter Weidhaas cũng tái hiện thời kỳ bùng phát biến động tôn giáo, chính trị, sự đối đầu giữa Công giáo - Kháng cách Luther dẫn tới việc kiểm duyệt và tịch thu sách. Yếu tố này cũng là lý do khiến hội sách Frankfurt dần thoái trào.

Giai đoạn hai kéo dài từ 1764 đến 1861, đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của hội sách Leipzig, thay thế Frankfurt - "thánh địa giới làm sách toàn cầu". Trước sự bất ổn của nền kinh tế, chính trị ở Frankfurt, các nhà xuất bản quốc tế luôn giữ khoảng cách, hệ quả là Leipzig ngày càng thu hút thị phần, tạo dấu ấn suốt gần một thế kỷ.

Giai đoạn ba từ thế kỷ 20, xoay quanh nỗ lực vực dậy, tái sinh của hội sách Frankfurt. Sau thế chiến II, ngày càng thành công, với sự tham gia của nhiều đơn vị, quốc gia. Loạt hoạt động với chủ đề mới mẻ, giới thiệu những vùng đất, nền văn hóa được tổ chức định kỳ... góp phần thu hút quan khách. Tác giả cũng nhắc tới các xu hướng xuất bản thịnh hành, dưới nhiều hình thức ngoài sách vở.

Ông André Schiffin - Giám đốc nhà xuất bản Pantheon, Mỹ - đánh giá cao ấn phẩm của Peter Weidhaas và nhận định ở mức độ nhất định, xuất bản định hình cách suy nghĩ và mở rộng tư tưởng của xã hội.

"Nhìn vào bức tranh lịch sử hội sách Frankfurt - điểm hội tụ, giao lưu của nhiều 'bộ óc' làm nên thời đại, người ta có thể lý giải vì sao châu Âu đã và đang là một phần quan trọng của trung tâm tri thức thế giới", ông Nguyễn Nguyên - Hội Xuất bản Việt Nam - cho hay.

Đồng quan điểm trên, ông Vũ Trọng Đại - CEO TIMES - nhận xét: "Đọc cuốn sách này, bạn không chỉ biết về hội sách quốc tế quy mô lớn, quan trọng bậc nhất. Hơn thế, bạn hiểu lịch sử khái quát của toàn bộ ngành xuất bản, in ấn và phát hành thế giới từ nửa cuối thế kỷ 15".

Tác giả Peter Weidhaas sinh năm 1938 tại Berlin, Đức. Suốt thời gian đảm nhận Giám đốc Hội sách Frankfurt đến khi nghỉ hưu, ông liên tục thúc đẩy các hoạt động quảng bá văn học ở châu Á, Phi, Mỹ Latin, tổ chức các sự kiện xuất bản mang tính đổi mới.

Hội chợ sách Frankfurt, Đức được tổ chức thường niên vào tháng 10, thu hút hàng trăm nghìn người độc giả, diễn giả, nhà sách, nhà phát hành, tác giả khắp thế giới. Hơn 10.000 đơn vị đến từ 150 quốc gia và lãnh thổ trưng bày gian hàng, giới thiệu sách.

Không gian hội sách Frankfurt năm 2022. Không gian hội sách Frankfurt năm 2022. Video: Xinhua News

Thiên Lam