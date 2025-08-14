600 dược sĩ nâng cao năng lực tư vấn thuốc tránh thai

Chuỗi chương trình "Viên tránh thai nội tiết: một mũi tên trúng nhiều đích" diễn ra tại nhiều tỉnh, thành nhằm chuẩn hóa kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn cho dược sĩ.

Sự kiện do Organon Việt Nam phối hợp với Hội Dược học Việt Nam tổ chức từ ngày 4-31/7, thu hút hơn 600 dược sĩ tham dự. Mục tiêu chương trình là tăng cường nhận thức đúng đắn về vai trò của thuốc tránh thai nội tiết trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian quan trọng của dược sĩ trong việc tư vấn sử dụng thuốc đúng cách, phù hợp với từng người dùng.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt khoa học "Viên tránh thai nội tiết: một mũi tên trúng nhiều đích". Ảnh: Organon

Theo thống kê từ các đơn vị chuyên môn, thuốc tránh thai hàng ngày vẫn là một trong những biện pháp kế hoạch hóa gia đình phổ biến, hiệu quả và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng liều, bỏ sót viên, hoặc chưa được tư vấn phù hợp theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe... là những yếu tố có thể làm giảm hiệu quả tránh thai và gây ra tác dụng không mong muốn.

Tại các buổi sinh hoạt, nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa đã trực tiếp chia sẻ kiến thức, cập nhật thông tin mới và cùng dược sĩ trao đổi, tháo gỡ các khó khăn thường gặp khi tư vấn. Trong số đó có TTND.PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Hùng Vương), TS.BS. Lê Quang Thanh, TS.BS. Phan Chí Thành, TS.BS. Lâm Đức Tâm, ThS.BS. CKII. Nguyễn Thị Thanh Loan, BS.CKII. Trần Bảo Châu và BS. Trần Quốc Huy.

Tại sự kiện, TTND.PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khối Sản, Bệnh viện Hùng Vương có chia sẻ: "Thuốc tránh thai hàng ngày ra đời như một cuộc cách mạng cho người phụ nữ trong việc trao cho họ quyền chủ động được làm chủ cuộc đời và sức khỏe sinh sản của mình".

TTND. PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang và TS.BS. Lê Quang Thanh chia sẻ trong phiên tham luận tại sự kiện. Ảnh: Organon

Trong vai trò trung gian giữa nhà sản xuất và người sử dụng, đội ngũ dược sĩ được đánh giá là mắt xích quan trọng để đảm bảo việc dùng thuốc đúng, đủ, an toàn. Vì vậy, theo ban tổ chức, các chương trình cập nhật chuyên môn như thế này sẽ góp phần chuẩn hóa kỹ năng tư vấn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại diện Organon Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các dược sĩ không chỉ nắm rõ kiến thức dược lý, mà còn hiểu được nhu cầu của từng nhóm người dùng để từ đó đưa ra lời khuyên phù hợp".

Dược sĩ và các chuyên gia y tế cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Ảnh: Organon

Là tập đoàn dược phẩm toàn cầu chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Organon cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh chuỗi sinh hoạt khoa học, công ty còn hợp tác với các tổ chức y tế nhằm phát triển năng lực của đội ngũ dược sĩ trên toàn quốc.

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, chuyên cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn. Tập đoàn có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. "Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn", đại diện tập đoàn cho biết. Tại Việt Nam, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã được đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm, dẫn đầu về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết, theo báo cáo của Iqvia năm 2024.

"Với ưu tiên phát triển của tập đoàn, chúng tôi tin rằng, thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày", vị đại diện nhấn mạnh.

Thế Đan