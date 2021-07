600.000 lượt xem sự kiện ra mắt phân khu mới tại Vinhomes Ocean Park

Hà NộiSự kiện livestream giới thiệu dự án The Ocean View (Gia Lâm) thu hút hơn nửa triệu lượt xem, cho thấy hấp lực của dự án với nhà đầu tư và khách hàng.

Cuối tuần qua, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận sự kiện mở bán dự án mới của Vinhomes Ocean Park thông qua hình thức livestream trực tuyến. Sự kiện thu hút hơn 600.000 lượt xem trên các nền tảng trong hai tiếng đồng hồ.

Tại đây, những thông tin đầu tiên về The Ocean View - dự án tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park, đã được giới thiệu đến giới đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Phối cảnh The Ocean View với 12 tòa căn hộ, một mặt tiếp giáp con đường trung tâm huyện Gia Lâm, một mặt ôm trọn tầm nhìn hồ Đảo Cọ.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa trên mặt đường Lý Thánh Tông - trung tâm của quận Gia Lâm trong tương lai, được coi là "mặt tiền" của Vinhomes Ocean Park, The Ocean View hưởng ưu thế kết nối thuận lợi. Không chỉ vậy, ý tưởng đầu tư thiết kế cảnh quan dự án lấy cảm hứng từ các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, tạo nên một mô hình "đô thị nghỉ dưỡng" mới trong lòng thủ đô Hà Nội.

Nhiều chuyên viên tư vấn đã bình luận, bày tỏ sự lạc quan về khả năng thanh khoản của dự án mới từ Vinhomes trong buổi livestream. "Các dự án Vinhomes vốn là tâm điểm trên thị trường, nay có thêm dòng sản phẩm hội tụ nhiều lợi thế như The Ocean View sẽ thu hút lượng lớn khách hang, vì đây là một mô hình sản phẩm độc đáo", anh Trần Quý, một chuyên viên tư vấn bất động sản đã tham gia hơn hai tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện chia sẻ.

Giới chuyên gia nhìn nhận, xuất phát từ thực trạng mật độ dân số của Hà Nội đang quá cao (2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước), quỹ đất hạn hẹp, dân số gia tăng, các điểm vui chơi giải trí lại phân bố không đồng đều ở các khu dân cư. Bởi vậy, người dân ngày càng khao khát không gian để vui chơi, vận động. Những dự án mang đến trải nghiệm sống sinh thái, nghỉ dưỡng như The Ocean View hứa hẹn đắt khách.

Lợi thế của The Ocean View

Trong sự kiện, các điểm nhấn trong phong cách thiết kế của The Ocean View được đại diện Vinhomes giới thiệu. Dự án chắt lọc tinh hoa từ những thiết kế cảnh quan đặc trưng của Nhật Bản - Singapore - Dubai, ba nơi đi đầu trong việc kiến tạo những đô thị nghỉ dưỡng có chất lượng sống cao nhất thế giới, lấy trọng tâm phát triển là yếu tố con người.

Theo đó, dù là những phiên bản khác nhau, các địa điểm này đều đưa thiên nhiên vào giữa lòng phố để kiến tạo một môi trường sống vừa tiện nghi, đẳng cấp lại vừa có thiên nhiên sinh thái cân bằng.

Phân khu The Zen Park được "đo ni đóng giày" cho những cư dân theo đuổi phong cách sống cân bằng kiểu Nhật với điểm nhấn là hệ thống vườn Nhật gồm cầu gỗ đỏ, cổng Torii, hồ cá Koi, các đồi Tùng La Hán theo phong cách sân vườn của xứ Phù Tang. Áp dụng triết lý chuẩn Zen, The Zenpark mang lại sự thiền định, bình an, cũng như sự an nhiên, thư thái cho cư dân ngay trong lòng phân khu.

Phân khu The Pavilion lại lấy cảm hứng từ "ốc đảo" xanh Singapore với vườn thực vật Botanic Garden giàu sức sống. Cư dân của The Pavilion có thể sống giữa thiên nhiên xanh mát của 1,6ha vườn sinh thái tổng hợp hơn 18 chủng loại thực vật nhiệt đới và đảo yoga trên mặt nước.

Đặt giữa trung tâm vườn thực vật Botanic Garden của The Pavilion là đảo Yoga trên mặt nước

Nếu hướng tới một phong cách sống sôi động, khách hàng sẽ khó lòng bỏ qua The Bayfront, phân khu lấy cảm hứng từ vịnh biển giàu có sôi động 4 mùa của Dubai. Toạ lạc tại trái tim phân khu là một Dubai Marina thu nhỏ với quảng trường The Ocean View rộng 15.000m2.

Bên cạnh đó, cư dân The Ocean View còn thụ hưởng những tiện ích đậm chất resort của Vinhomes Ocean Park. Với quy mô lên tới 420ha, thành phố biển hồ sở hữu hệ sinh thái cao cấp gồm: 5 hồ nước ngọt và biển, trong đó có hai công trình biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam; 117 ha không gian cây xanh và mặt nước; bãi biển rộng 35m, các bờ biển có chiều dài tổng cộng gần 4km; chuỗi sân chơi trẻ em, sân thể thao, công viên liên hoàn trải khắp dự án, hơn 700 máy tập gym ngoài trời, 8,5 km đường dạo, chạy bộ, đạp xe... Tất cả khiến The Ocean View nói riêng và Vinhomes Ocean Park nói chung trở thành nơi an cư phù hợp cho những cư dân luôn mơ về cuộc sống như nghỉ dưỡng ngay tại Hà Nội.

"Hàng loạt lợi thế về tiện ích, vị trí giúp Vinhomes Ocean Park trở thành một trong những thành phố đẹp nhất, có giá trị gia tăng tốt nhất của Vinhomes", ông Hoàng Đình Khiêm - Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland chia sẻ về giá trị đầu tư của The Ocean View trong sự kiện.

Hoài Phong