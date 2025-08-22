60% dân quận Cam muốn Mỹ tạo cơ hội cho người nhập cư không giấy tờ

Đa số người được khảo sát ở quận Cam, California mong muốn chính phủ Mỹ cấp tư cách lưu trú hợp pháp cho người nhập cư trái phép vào nước này.

Đại học California, Irvine (UCI) ngày 19/8 công bố kết quả khảo sát về chính sách nhập cư đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi, trong đó 60% người được hỏi cho rằng người nhập cư không giấy tờ nên được tạo cơ hội để xin cấp tư cách lưu trú hợp pháp, trong khi 28% cho rằng nên trục xuất họ.

Khảo sát được UCI tiến hành với 800 người trưởng thành ở quận Cam, bang California từ tuần cuối tháng 6 đến hết tuần đầu tháng 7. Theo dữ liệu mới nhất, quận Cam có 36,4% cử tri theo đảng Dân chủ, 34,3% theo đảng Cộng hòa, 23,1% không chọn đảng phái nào.

Chia rẽ của dân quận Cam với chính sách nhập cư được thể hiện rõ rệt theo đảng phái. Khoảng 80% cử tri Dân chủ và gần 70% cử tri độc lập ủng hộ tạo điều kiện cấp tư cách lưu trú hợp pháp cho người nhập cư trái phép, trong khi 60% cử tri Cộng hòa muốn trục xuất họ.

Biển hiệu tại quận Cam ở California. Ảnh: OC Register

Cuộc thăm dò của UCI cũng cho thấy quan điểm về vấn đề nhập cư phân hóa theo độ tuổi. 3/4 cư dân quận Cam dưới 35 tuổi ủng hộ cấp tình trạng lưu trú hợp pháp cho người nhập cư không giấy tờ, so với 45% ở nhóm trên 65 tuổi.

Jon Gould, trưởng khoa sinh thái xã hội của UCI, chuyên gia dẫn đầu cuộc khảo sát, cho rằng khác biệt giữa các thế hệ này phản ánh thay đổi nhân khẩu học của quận Cam, khi người trẻ ở đây có xu hướng quen biết người nhập cư nhiều hơn, hoặc chính họ là con cháu của các gia đình nhập cư.

"Hiện nay quận Cam đã có thế hệ cháu của những người nhập cư lâu năm, nghĩa là đã có ba thế hệ nhập cư đến California và đang sinh sống ở quận Cam. Rất có thể người trẻ đang ở trong những vòng quan hệ nơi họ thân quen với những người nhập cư mới hơn", ông Gould nhận định.

Khảo sát của UCI không hỏi xem người trả lời có phải người nhập cư hay không. UCI có thăm dò gốc gác người được hỏi, song không công bố thông tin.

UCI tiến hành khảo sát trong thời gian chính quyền Trump tăng cường các cuộc truy quét người nhập cư ở California, trong đó có quận Cam. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết mở cuộc trục xuất lớn nhất lịch sử Mỹ, với mục tiêu trục xuất hơn 10 triệu người.

Theo Viện Chính sách Di cư Mỹ (MPI), quận Cam là nơi sinh sống của khoảng 236.000 người nhập cư không giấy tờ.

Đức Trung (Theo Orange County Register)