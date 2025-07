60 bánh heroin, 37 kg ma túy đá chất trong ôtô

Nghệ AnHà Văn Thìn lái ôtô chở 60 bánh heroin, 37 kg ma túy đá từ Lào vào xã biên giới Tương Dương trong kế hoạch vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

21h30 ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an các xã Yên Na, Tương Dương, mật phục bao vây chiếc ôtô 7 chỗ chạy qua khu vực biên giới xã Tương Dương do nghi chở hàng cấm.

Tài xế Hà Văn Thìn, 37 tuổi, trú xã Con Cuông, định ra ngoài bỏ chạy song bị trinh sát siết vòng vây.

Tang vật vụ án được thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám các vị trí kín đáo trong ôtô, lực lượng chức năng thu hai bao tải chứa 60 bánh heroin, 37 kg ma túy đá. Ma túy được chia nhỏ trong nhiều túi nylon màu xanh và đen, giống vỏ các gói trà khô.

Cùng thời điểm này, ban chuyên án cũng bắt giữ Vi Thanh Tú, 19 tuổi, đồng phạm của Thìn, đang lái xe máy chạy phía sau ôtô.

Thìn khai số ma túy có nguồn gốc từ Lào, được một người lạ mặt thuê đến khu vực thủy điện Bản Ang, thuộc xã Tương Dương, nhận hàng, sau đó đưa ra các tỉnh phía Bắc giao cho đối tác.

Hà Văn Thìn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Thìn và Tú đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.