60.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam

TP HCM5.000 học sinh tại Công viên Bờ sông Sài Gòn cùng 55.000 học sinh từ 150 điểm trường tại TP HCM, đồng diễn võ nhạc Vovinam nhằm xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới, sáng 30/11.

Màn đồng diễn xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - khát vọng tương lai", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp nhãn hàng Nestlé Milo - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức.

Từ 6h15, hơn 5.000 học sinh cùng tập dượt, chuẩn bị sẵn sàng cho đồng diễn. Trong thời gian này, các thầy cô phụ trách hỗ trợ ổn định đội hình, hướng dẫn học sinh nhanh chóng di chuyển về đúng vị trí, chỉnh trang trang phục, đạo cụ và giữ trật tự để sẵn sàng cho buổi tổng dợt.

Trước khi đi vào nội dung chính, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nói tự hào khi sự kiện xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới" được tổ chức tại thành phố. Ông Hiếu nhấn mạnh rằng hình ảnh hàng nghìn học sinh cùng tham gia luyện tập và biểu diễn không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn phản ánh sự năng động, tự tin và ý chí của thế hệ trẻ.

Ông cho biết ngành giáo dục rất trân trọng những nỗ lực của các em học sinh cũng như sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và các nhà trường trong quá trình chuẩn bị. Theo ông, chương trình không chỉ là hoạt động thể chất đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa các giá trị rèn luyện tinh thần, kỷ luật và lòng tự hào đối với văn hóa dân tộc thông qua môn võ Vovinam.

Sau lễ khai mạc, 5.000 học sinh có mặt tại Công viên bờ sông Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị cho màn trình diễn xác lập kỷ lục kép. Màn trình diễn cuối cùng, các em chuyển sang tạo hình Quốc kỳ Việt Nam trên nền nhạc Giai điệu tự hào.

Ngay sau phần biểu diễn, ban tổ chức đã công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, thực hiện nghi thức công bố Kỷ lục "Đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường, có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới". Bằng chứng nhận được ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thay mặt trao tặng cho ban tổ chức.

Kỷ lục thứ hai là "Đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường, có số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới", được trao bởi WorldKings (Liên minh Kỷ lục Thế Giới). Cả hai kỷ lục được xác lập ngày 30/11, trao cho ba đơn vị đồng sở hữu gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đại diện ba đơn vị nhận kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

2.000 học sinh tham gia đường chạy

Sau màn công bố kỷ lục, gần 2.000 học sinh TP HCM tham gia đường đua Edurun. Trong lúc chờ giờ bắt đầu đường chạy Edurun, các em tranh thủ khởi động. Từng nhóm nhỏ thay phiên nhau kéo giãn cơ, chạy bước nhỏ, bật nhảy..., không quên trò chuyện cùng bạn bè ở các trường khác. Sau khi hoàn thành đường chạy, nhiều em học sinh nán lại cùng giao lưu, kết bạn, chia sẻ niềm vui thể thao với nhau.

Cô giáo Anh Thư, trường tiểu học Chi Lăng, phường Tân Hòa cho biết, khi tham gia sự kiện, cảm nhận rõ sự nhiệt huyết, năng động của các em. Cô cho rằng chạy và tập Vovinam rèn luyện sức khỏe, giúp tinh thần lạc quan, đặc biệt có ý nghĩa trong thời kỳ hiện nay khi trẻ sử dụng thiết bị điện tử nhiều.

Về hạng mục giải thưởng cá nhân, ban tổ chức sẽ vinh danh những vận động viên có thành tích tốt nhất mùa giải. Đối với học sinh, mỗi cấp Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề và giáo dục thường xuyên sẽ trao 10 giải, gồm 5 giải cho VĐV nam và 5 giải cho VĐV nữ, tương ứng một giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba.

Đối với cán bộ, giáo viên các cấp, ban tổ chức sẽ trao 20 giải, trong đó 10 giải dành cho nam và 10 giải dành cho nữ, tương ứng mỗi nhóm có một giải nhất, ba giải nhì và 6 giải ba. Theo ban tổ chức, những giải thưởng này không chỉ tôn vinh thành tích cá nhân mà còn khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe và thể thao trong toàn ngành.

Thái Anh