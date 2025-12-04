60.000 hộ gia đình Mỹ có nguy cơ 'ra đường'

Ngay khi bước vào căn hộ mới ở Brooklyn, Daniris Espinal thường chạm tay vào những bức tường mỗi đêm và cầu nguyện, chỉ để tin rằng mình đã an toàn.

Bốn bức tường ấy là thành quả của "Phiếu nhà ở khẩn cấp" (EHV) - chương trình liên bang chi trả tiền thuê nhà cho khoảng 60.000 gia đình và cá nhân từng vô gia cư hoặc là nạn nhân bạo lực gia đình. Espinal là người nếm trải cả hai bi kịch đó.

Nhưng sự an tâm của cô đang lung lay dữ dội. Theo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ (HUD), gói kinh phí 5 tỷ USD của chương trình dự kiến sẽ cạn kiệt vào cuối 2025. Hàng chục nghìn người trên khắp nước Mỹ đang đối mặt nguy cơ không thể trả tiền thuê nhà.

Daniris Espinal đi bộ ở công viên Sunset, Brooklyn, New York, tháng 4/2025. Ảnh: AP

Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là một trong những đợt cắt giảm trợ cấp nhà ở lớn nhất lịch sử Mỹ. Sonya Acosta, chuyên gia tại Trung tâm Ngân sách và Chính sách, lo ngại việc chương trình dừng lại sẽ đảo lộn mọi nỗ lực ổn định cuộc sống mà những người như Espinal đã dày công gây dựng.

Khởi xướng năm 2021 trong đại dịch, EHV được kỳ vọng kéo dài đến cuối thập kỷ. Tuy nhiên, giá thuê nhà tăng phi mã khiến quỹ 5 tỷ USD bốc hơi nhanh hơn dự kiến. Nếu Quốc hội Mỹ không bổ sung ngân sách, khoảng 60.000 hộ gia đình sẽ mất chỗ dựa tài chính.

Điều này xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở tại Mỹ đang trầm trọng hơn bao giờ hết. Tháng 1/2024, nước Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 770.000 người vô gia cư. Việc xóa sổ EHV sẽ giáng đòn nặng nề nhất xuống những bang như Mississippi, Louisiana hay Wisconsin, nơi mạng lưới an sinh xã hội còn mỏng.

Với Daniris Espinal, EHV không chỉ là tấm phiếu giảm giá. Nó là chiếc phao cứu sinh đưa mẹ con cô thoát khỏi "địa ngục".

Bốn năm trước, Espinal sống trong cuộc hôn nhân bị chồng kiểm soát từng hơi thở, từ việc gặp gỡ bạn bè đến đi chợ. Cô bị cô lập, trầm cảm sau sinh và mất phương hướng. Đầu năm 2021, người chồng yêu cầu cô nghỉ việc rồi sau đó đòi 12.000 USD tiền nhà quá hạn. Năm 2022, nhờ những báo cáo của cảnh sát, tòa án đã trao quyền nuôi con cho cô.

Rời đi với hai bàn tay trắng, nợ tiền nhà cũ và nuôi hai con gái (4 tuổi và 19 tuổi), Espinal đứng trước bờ vực thẳm. Đúng lúc đó, tấm phiếu EHV xuất hiện, giúp cô trả nợ và thuê được căn hộ ba phòng ngủ tại Brooklyn với giá hơn 3.000 USD một tháng vào năm 2023.

"Tấm phiếu không chỉ cho tôi một nơi ở. Nó trả lại cho tôi giá trị bản thân và sự bình yên", người phụ nữ nói.

Giờ đây, khi hạn chót cuối năm 2025 đang đến gần, nỗi ám ảnh cũ lại ùa về. Nếu không có trợ cấp, mức thuê 3.000 USD là con số vượt xa tầm với của cô. Espinal bắt đầu dè sẻn, tích cóp từng đồng để phòng trường hợp xấu nhất.

"Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi lúc này", cô thú nhận.

Ngọc Ngân (Theo AP)